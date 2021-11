Riconoscete questo bambino? Oggi è un volto noto della televisione

Oggi è un noto volto della televisione italiana, conosciuto per la sua bellezza ed il suo innato talento. Vediamo chi è il bambino in questione.

Nato a Torre Annunziata il 3 Ottobre 1989, è un ballerino e conduttore televisivo italiano conosciuto soprattutto per la sua bellezza.

Entra nel mondo della danza in giovane età, ma solo nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York. Grazie agli insegnamenti della coreografa Macia Del Prete, entra a far parte della nona edizione del programma di Maria De Filippi, “Amici”.

Eliminato in semifinale, ma primo della classifica ballerini, firma un contratto per un tour con la Complexions Contemporary Ballet che lo porta in paesi come la Nuova Zelanda, l’Australia e le Hawaii.

Torna l’anno successivo in qualità di ballerino provetto mentre lavora come insegnante di danza e coreografo.

Nel 2015 entra a far parte del cast di conduzione del programma, ma nel frattempo entra a partecipa alla prima edizione del programma “Pequeños gigantes”, condotto da Belen Rodriguez.

Arriva a condurre programmi più importanti come “Made in Sud” e “Stasera Tutto E’ Possibile” per poi tornare ad “Amici” insieme a Stash ed Emanuele Filiberto.

Potrebbe interessarti>>>Dal successo con Maria De Filippi alla “fuga” in Puglia, che fine ha fatto Antonino di Amici

Il bambino misterioso

Dopo aver avuto una relazione con la cantante Emma Marrone, nel 2012 si fidanza con la modella argentina Belen Rodriguez, e, con la quale diventa padre del figlio Santiago.

Avete capito di chi stiamo parlando? Si è proprio lui, Stefano De Martino.

Oggi dopo la sua carriera di ballerino e conduttore ha avuto la possibilità di ampliare i suoi ruoli, conquistando un posto da attore.

“Non ero mai stato su un set simile, mi sono divertito”, questa la dichiarazione del ballerino, che si riferisce alla sua partecipazione nella sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”, dove ha interpretato se stesso.

Potrebbe interessarti>>>Belen di nuovo incinta? La confessione di Stefano De Martino

Possiamo tranquillamente dire che Stefano De Martino, non si preclude nessuna opportunità, dando sempre il meglio di sé in qualsiasi circostanza.