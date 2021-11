Come possiamo dimenticarci della bellissima Miss Italia Denny Mendez, ma sapete chi è il marito? E’ un personaggio molto importante ad Hollywood.

Denny Andreina Mendez de la Rosa, conosciuta come Denny Mendez, nata a Santo Domingo il 20 Luglio 1978 è un’attrice ed ex modella dominicana.

Conosciuta soprattutto per essersi aggiudicata il titolo di Miss Italia nel 1996, passando alla storia come la prima e unica Miss di colore e di origine non italiana.

Nel 1989 si trasferisce a Montecatini Terme, ed all’età di 14 anni inizia a partecipare ad alcune sfilate di moda.

Si avvicina così al mondo della moda e della bellezza, fino ad arrivare al titolo di Miss Italia. Dopo il titolo più ambito, intraprende la carriera di modella professionista e di attrice, lavorando con Francesca De Sapio presso il Teatro Duse di Roma.

Nel 2003 entra a far parte del cast del film “Il ronzio delle mosche” e nella serie TV “Chiaroscuro” assieme a Nino Manfredi. Inizia così a partecipare ed interpretare piccole parti all’interno di film con attori come: John Travolta e Gerald Butler.

Oggi Denny lavora come manager e produttore cinematografico ad Hollywood, e grazie al suo impegno ed alla sua intraprendenza è riuscita a portare ad alti livelli il Made in Italy.

Il 9 Settembre 2016 è diventata mamma della piccola India Nayara, avuta dal compagno Oscar Generale.

Chi è Oscar Generale

Oscar Generale, classe 1972 nato a Rivarolo Canavese in provincia di Torino, aveva un sogno nel cassetto, entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Interessato a tutto quello che è bello ed artistico, inizia la sua carriera puntando in alto passando dall’arte alla moda al cinema.

Arrivato nel mondo del cinema, lavora sodo e riesce a diventare piano piano uno dei produttori cinematografici più importanti di Hollywood.

La sua visione di “pubblicità”, era un concetto a volte troppo esteso e complesso da spiegare, ma vista l’estrema difficoltà di comprensione veniva preso come un punto di riferimento nel mondo del marketing.

Prima di spopolare nel cinema americano, si occupa e diventa manager di alcuni personaggi famosi italiani quali: Ornella Muti, Raoul Bova e Giancarlo Giannini.

Pieno di qualità come l’onesta e la concretezza presto ebbe la possibilità di espandere la sua cerchia di clienti ed arriva a collaborare con personaggi di alto livello come: John Travolta, Dustin Hoffman, Morgan Freeman e Julia Roberts.

Fonda così la Oscar Generale Production con l’obiettivo di produrre almeno 25 film all’anno.

Dopo 6 anni di fidanzamento Oscar Generale decide di chiedere la mano a Denny Mendez in pieno stile hollywoodiano.

La proposta è stata fatta sul tappeto rosso di Cannes di fronte agli amici John Travolta e Kelly Preston.

Oggi la coppia vive a Beverly Hills godendosi la loro splendida figlia India.