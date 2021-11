Vittoria Belvedere: il dramma della malattia che l’ha costretta ad abbandonare lo spettacolo

Vittoria Belvedere, l’attrice protagonista di tante serie televisive di grande successo è da tempo ammalata. Un grave morbo l’affligge da anni.

Calabrese di Vibo, Vittoria Belvedere si trasferisce nella provincia lombarda, per la precisione a Vimercate, che non aveva compiuto ancora un anno.

Grazie al suo fisico e al suo innato allure, comincia molto presto la carriera di modella. Ed è durante uno shooting che viene notata da un agente che la spinge a tentare con il cinema.

Il cinema e la televisione

La sua carriera comincia quindi nel 1992 sul grande schermo con il film In camera mia che vede nel cast altri interpreti di alto profilo come Nastassja Kinski, Kim Rossi Stuart, Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Il grande pubblico però impara a conoscerla grazie alle fiction televisive come Piazza di Spagna, Il ritorno di Sandokan, San Giovanni – L’apocalisse, Augusto – Il primo imperatore in cui rivaleggia con un’altra bellissima del piccolo schermo, l’ex Miss Italia Anna Valle, Rita da Cascia, Un caso di coscienza.

Trova anche il tempo per affiancare Pippo Baudo al Festival di Sanremo nel 2002, dove da’ scandalo indossando un abito nude look di Armani.

Leggi anche -> Avete mai visto la segretaria di Pippo Baudo? Ecco chi è l’avvenente e tatuata…

Negli ultimi anni è possibile vederla più spesso in teatro dove ha recitato in My fair Lady e Figlie di Eva in cui recita con Michela Andreozzi e Maria Grazia Cucinotta.

Leggi anche -> Maria Grazia Cucinotta: gravissimo lutto per l’attrice che torna subito in Italia

Il matrimonio e la malattia

Vittoria è sposata dal 1999 con Vasco Valerio, un imprenditore che si occupa di eventi. I due hanno avuto tre figli.

Ed è proprio nel corso di una delle gravidanze che la malattia esplode.

Vittoria soffre del morbo di Basedow. La causa del morbo di Basedow non è tuttora nota anche se è chiaro che si tratta di una malattia autoimmune ed ha una forte componente genetica ed ereditaria.

E’ all’origine dell’ipertiroidismo, che produce un aumento del volume della tiroide con la formazione del gozzo. La malattia causa anche tutta una serie di scompensi a livello emotivo come ansia con conseguenti disturbi del sonno, irritabilità, depressione.

A livello fisico il morbo può dare aumento di peso oltre alla protrusione degli occhi, (occhi sporgenti). Il trattamento può essere sia farmacologico, che nei casi più gravi, chirurgico, ricorrendo alla rimozione della tiroide.

Purtroppo Vittoria ha dovuto subite proprio l’intervento.

Mentre sta girando un film, avverte qualcosa al collo. E’ come se le stia per esplodere la tiroide.

Leggi anche -> Enzo Iacchetti: dietro la “maschera” sorridente, il dolore immenso per la malattia del figlio

Ricoverata d’urgenza in ospedale e viene operata. La tiroide le era effettivamente esplosa.

Dopo un periodo di convalescenza, Vittoria è tornata quella di prima, pronta per nuovi successi.