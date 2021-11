Antonella Clerici si è ritirata: oggi vive in campagna, ma la sua villa è tutt’altro che “rurale”

Conduttrice di successo, si è regalata una bellissima casa in campagna. Dove vive felice con il suo compagno.

Quando lei conduceva cooking show, MasterChef e tutti le relative derivazioni erano ancora lontani anni e anni dal loro arrivo. Una carriera spesa in televisione, quella di Antonella Clerici. Che, grazie al suo meritato successo, si è potuta permettere una bellissima casa. Guardate un po’!

La carriera di Antonella Clerici

Eppure la carriera di Antonella Clerici non parte affatto dalla cucina. Debutta infatti negli anni ottanta in reti locali, divenendo nota al pubblico passando in Rai e conducendo negli anni novanta diversi programmi sportivi.

Una brevissima parentesi in Mediaset. Ma, come detto, con “mamma Rai” che Antonella Clerici diventa famosissima. E, soprattutto con la conduzione de “La prova del cuoco”. Dal 2 ottobre 2000 al 1º giugno 2018 (eccetto il periodo compreso tra dicembre 2008 e maggio 2010).

Da lì il successo e diversi programmi in prima serata. Da “Il ristorante”, “Il treno dei desideri”, “Ti lascio una canzone”, “Tutti pazzi per la tele”, il remake di “Portobello”, lo “Zecchino d’Oro 2019” e “The Voice Senior”. Ma, soprattutto, il programma più ambito per eccellenza: il Festival di Sanremo, condotto nelle edizioni del 2005 e del 2010. Per lei all’attivo anche la conduzione di Sanremo Young.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carlo Conti salvato della Clerici | La sua malattia poteva essere una condanna

La bellissima casa

Insomma, una carriera fatta di successi. Ma la gioia più grande è stata senz’altro la nascita della figlia Maelle, nata nel 2010 dalla relazione con Eddy Martens. Oggi Antonella Clerici è invece legata a Vittorio Garrone. E i due condividono una bellissima abitazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Clerici, clamorosa novità in vista

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Momento no per Antonella Clerici: scatti hot la mettono in crisi FOTO

La casa si trova ad Alessandria, dove il compagno ha un allevamento di cavalli. Ma non aspettatevi qualcosa di rurale. La casa di Antonella e Vittorio è spaziosissima e luminosissima. Il colore predominante, infatti, è il bianco. Sobria e moderna, la casa è comunque dotata di ogni tipo di comfort. Camino, ma anche terrazzo, per una casa immersa nel verde. E amabile per ogni stagione.