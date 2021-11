Barbara D’Urso: avete mai visto la sua casa? E’ degna di una regina

Abitazione vicinissima agli studi Mediaset. Che non tralascia alcun tipo di comfort. Proprio come una regina merita

Ha superato e supera, spesso, anche le polemiche sul suo modo nazionalpopolare di fare televisione. Barbara D’Urso tira dritto, incurante delle polemiche. Sfreccia sulla cresta dell’onda del successo da decenni ormai. Sui social ci mostra spesso la sua splendida casa, sbirciamo un po’…

La carriera di Barbara D’Urso

Oggi 64enne, Barbara si mostra sempre in splendida forma. Debutta in televisione alla fine degli anni settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 (poi divenuta Canale 5). Gli inizi sono caratterizzati anche da alcuni ruoli cinematografici. Ma Barbara capisce ben presto che la sua strada è la televisione.

In particolare, sulle reti Mediaset, fa sempre il pieno di ascolti. Conduce diverse edizioni del “Grande Fratello”, nonché altri reality show, spettacoli di intrattenimento e, dal 2008, programmi di infotainment. In particolare “Domenica Live” e “Non è la D’Urso”. Programmi che spesso sono stati tacciati di tratti trash e strappalacrime.

Ma sempre premiati dagli ascolti.

La casa a Cologno Monzese

Insomma, una regina della televisione come Barbara D’Urso non poteva non avere una casa da par suo. Peraltro, Barbara è una stakanovista, quindi ha scelto la propria dimora vicinissimo agli studi Mediaset di Cologno Monzese. Per raggiungere facilmente i luoghi dove si sente maggiormente a proprio agio: i set televisivi.

E, però, anche la sua casa non è mica male. Il bianco degli ambienti è il colore predominante per rendere la casa molto luminosa. Possiamo vederla grazie alle foto e ai video che la conduttrice spesso e volentieri pubblica sul proprio seguitissimo canale Instagram.

Un bagno ampio e dotato di marmi, una cucina che ha tutti gli elettrodomestici che servono. Ampi spazi e faretti che fanno bellissimi giochi di luce. Comodi divani, ma anche uno spazio palestra. Dove Barbara si tiene in forma. E ci riesce benissimo. Notiamo quindi un design minimal, ma, allo stesso tempo, molto elegante. Che non tralascia alcun tipo di comfort. Proprio come una regina merita.