La saga che ha reso famoso Sylvester Stallone insieme a Rocky. Rambo, racconta le vicissitudini di un ex Marines. Nel film una scena in particolare è rimasta nel cuore degli appassionati.

Sylvester Stallone nato a New York il 6 Luglio 1946, è un attore, regista e sceneggiatore statunitense di origine italiana.

Conosciuto soprattutto per aver interpretato personaggi che hanno scritto la storia del cinema internazionale come: Rocky Balboa e John Rambo.

Soprannominato Sly, ha sempre interpretato ruoli e personaggi con problemi sociali e che grazie alla loro forza di volontà e fisica, riescono ad avere una rivincita sulla società.

Nel 2015 torna ad interpretare il pugile statunitense Rocky in qualità di allenatore della giovane promessa del pugilato, Adonis Creed Johnson. Gli viene consegnato un Golden Globe come miglior attore non protagonista, candidandosi poco dopo ai Premi Oscar 2016.

Rambo

Nel primo capitolo del film, Rambo vaga per gli Stati Uniti e arrivato nella cittadina di Hope, cerca il suo amico ed ex commilitone Delmore Barry. Ma scopre purtroppo che è morto di cancro.

Decide così di cercare un lavoro temporaneo e un pasto caldo, quando si imbatte nello sceriffo Teasle, che lo invita ad andarsene dalla città. John Rambo non ascolta lo sceriffo che lo arresta con l’accusa di vagabondaggio, facendolo torturare ed umiliare dai suoi “scagnozzi”.

A seguito delle violenze subite, gli tornano in mente le torture ricevute in Vietnam. Così il soldato speciale si rivolta e dopo aver steso gli agenti prende la fuga in strada.

Uscito dal commissariato, Rambo deve trovare un modo per fuggire dalla polizia. E qual’è il modo migliore? Butta a terra un motociclista e si appropria della sua due ruote…

E qui scatta la curiosità di sapere: ma di che moto si trattava?

Potrebbe interessarti>>>Sylvester Stallone e Jennifer Flavin | Il particolare nascosto della coppia che fa discutere tutta Hollywood

La moto di Rambo

La moto che ha portato Rambo alla salvezza era una Yamaha XT 250, divenuta famosa per la partecipazione nel film.

Moto da Enduro a tutti gli effetti, è dotata di un motore monocilindrico da 249cc che sviluppa ben 17 cavalli di pura potenza.

Dotato di freni a tamburo all’anteriore ed al posteriore, ruota anteriore da 21 pollici e posteriore da 17, ha una velocità massima di 112 km/h.

Potrebbe interessarti>>>La nuova fiamma di Sylvester Stallone: la foto sui social senza veli

In condizioni praticamente perfette per avere quasi 40 anni, è stata messa all’asta su Catawiki.com con un prezzo base di 7mila euro.

Speriamo soltanto che il nuovo proprietario non si cimenti nella stessa avventura di Rambo.