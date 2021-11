Fine della telenovela Wanda Nara-Icardi: “..avrebbe chiesto il divorzio…”

Wanda Nara mette fine alla telenovela tra lei, Mauro Icardi e China Suarez rivelando tutti i retroscena della vicenda.

Dopo storie Instagram al veleno, post di scuse pubbliche, viaggi dell’ultimo minuto da Parigi a Milano e viceversa, la telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere arrivata finalmente alla conclusione; per fortuna per i due consorti in maniera positiva per entrambi.

In una lunga intervista a Telefe, una tv argentina che ha ascoltato in esclusiva il racconto della moglie-agente dell’attaccante del PSG, la bella sudamericana ha raccontato per fila e per segno tutti i retroscena del triangolo amoroso tra lei, Icardi e l’amante China Suarez. Il tutto è partito mentre Wanda cercava una foto sul telefono dell’attaccante per organizzare una festa.

“Ho trovato una conversazione con una donna famosa e ho deciso di parlarne”. L’argentina, però, fa anche mea culpa per una reazione troppo impulsiva. Ovvero la storia Instagram arrivata senza pensare alle conseguenze: “È stata colpa mia, l’ho caricata prima di parlarne con un’amica o con mia sorella. Ho sempre il telefono in mano e mi è venuto spontaneo farlo”. Un gesto, però, tutto sommato comprensibile per una donna che si ritrova davanti messaggi di un certo tipo del marito con un’altra donna.

Leggi anche >>> La confessione hot di China Suarez a Wanda Nara su Icardi: “…abbiamo provato in tutti i modi…”

Icardi-China Suarez, la verità svelata da Wanda Nara

Wanda Nara si è poi concentrata sul suo rapporto di conoscenza con China Suarez, la destinataria dei messaggi del marito Icardi, e della sua idea verso anche un semplice messaggi: “Conoscevo China Suarez, ma non eravamo amiche. Io sono una donna molto all’antica e noi non siamo una coppia aperta, la mia reazione è stata tosta. Per me un piccolo messaggio è già quasi un divorzio”.

Leggi anche >>> Icardi-Wanda Nara, l’avvocato di lei: “Infedeltà virtuale ma non solo…”| Il retroscena inaspettato dall’Argentina

Dal momento della scoperta dei messaggi, sono poi partite una serie di azioni da parte di Wanda. Dalla cancellazione di tutti i post con Maurito, al viaggio da sola con i figli a Milano, fino alle frecciate social mostrando la mano senza l’anello nuziale.

Infine la Nara ha poi concluso il racconto arrivando alle scuse di Icardie a una chiamata avuta con China Suarez: “Mauro mi ha assicurato che si è trattato di una sciocchezza, l’errore della vita. Ha confermato che si sono visti ma che non è accaduto nulla, so che è vero. Pare che lei sia venuta a Parigi. Quando è successo tutto questo, io mi sono infuriata e me ne sono andata. Al posto mio, Mauro avrebbe chiesto il divorzio. Poi ho chiamato China, ma ciò che ci siamo dette resta tra noi”. Poi la chiusura sul suo rapporto attuale col marito dopo il quasi tradimento e il quasi divorzio: “Oggi ho piena fiducia in mio marito”.