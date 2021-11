Gabriel Garko ed Eva Grimaldi: dopo anni svelato il retroscena che li ha uniti per 8 anni

Perché i due sono rimasti insieme così tanto tempo? Qualcuno sospetta fosse una coppia di comodo, per attirare l’attenzione mediatica.

Sono stati insieme tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. Erano una delle coppie più glamour di quel periodo. Ma sotto c’era altro. Ora, con il passare del tempo, emerge la verità sulla relazione tra Gabriel Garko ed Eva Grimaldi. E sulla fine della stessa.

Gabriel ed Eva

Attore ed ex modello Gabriel Garko è stato per anni un sex symbol. Lo è tuttora, soprattutto perché si è specializzato come attore di telenovele fiction patinate, tra cui, la più famosa, “L’onore e il rispetto”. L’anno prossimo compirà 50 anni, ma, comunque sia, Gabriel Garko continua a essere molto amato dalle donne.

Più grande di lui di oltre dieci anni, Eva Grimaldi ha oggi 60 anni. Nome d’arte di Milva Perinoni, ha recitato in moltissimi film. Commedie soprattutto, ma anche qualche pellicola a sfondo erotico. Oltre che con Garko, Eva Grimaldi ha avuto storie sentimentali con l’allora potentissimo agente dei vip, Lele Mora, ma anche con il critico d’arte e intellettuale, Vittorio Sgarbi.

Certamente, però, la relazione tra Gabriel ed Eva è stata tra le più seguite dai rotocalchi. Ma oggi scopriamo dei particolari inediti.

Perché stavano insieme?

Non è più un mistero, infatti, che, entrambi, non siano attratti dall’altro sesso. Garko ha fatto coming out al Grande Fratello VIP il 25 settembre 2020, confermando in seguito di aver avuto una relazione durata 11 anni con un ragazzo di nome Riccardo e di averne avuto un’altra di recente con un collega.

Eva Grimaldi ha da tempo annunciato di essere lesbica. Dal 2010 è legata sentimentalmente all’attivista e politica Imma Battaglia, con cui si è unita civilmente il 19 maggio 2019 in una cerimonia celebrata direttamente da Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili.

Ma, allora, perché i due sono rimasti insieme così tanto tempo? Qualcuno sospetta fosse una coppia di comodo, per attirare l’attenzione mediatica. Un’accusa che entrambi, in due diverse e separate interviste, negano con forza.

Erano una coppia vera. Si volevano molto bene. Si sono sostenuti a vicenda, prima che, entrambi, trovassero le parole per spiegare quali fossero le loro reali inclinazioni. Proprio come una coppia. Tra di loro mancava, però, l’intimità. Quello che, forse, rende le coppie veramente complete.