Capita a tutti di dimenticare il luogo dove abbiamo parcheggiato l’auto. Ma l’applicazione di messaggistica può correre in nostro aiuto

Quante volte vi è capitato? Tantissime, ne siamo certi. Non ricordare dove abbiamo parcheggiato la macchina. Fastidioso, vero? Con WhatsApp, però, possiamo risolvere il problema, Vediamo come.

Dove ho parcheggiato la macchina?

Soprattutto quando ci si trova in posti non abituali. Dove l’esperienza ci aiuta circa il luogo dove la si è parcheggiata. Magari in un’altra città rispetto alla nostra. O, semplicemente, in un parcheggio affollato. Insomma, capita.

Soprattutto nella vita caotica che, ahinoi, siamo sempre più spesso costretti a vivere. Adesso, però, c’è un modo per poter ritrovare l’auto senza ricorrere a infiniti giri, facendo mente locale. Del resto, lo sappiamo, il tempo è prezioso.

Come fare? Basta WhatsApp. Chi è che non ce l’ha installato sul proprio smartphone?

Grazie, WhatsApp

Applicazione informatica di messaggistica istantanea centralizzata statunitense creata nel 2009. E’ entrata prepotentemente nella nostra vita. Chiunque ha quell’icona verde sullo schermo del cellulare. Spesso può essere fastidiosa, con messaggi a ripetizione. Talvolta inutile, soprattutto con quegli odiosi gruppi da silenziare.

Ma noi vi diciamo come può aiutarvi a trovare la vostra auto. Non dovete fare altro che fare accesso all’interno dell’app. E creare un nuovo gruppo. Basta che ci siate voi e un’altra persona. Può essere un parente, un amico. Anche un numero disattivato, che non usate da tempo.

Ebbene, dopo aver creato il gruppo, quella chat diventerà il vostro personale promemoria. Proprio come un’agenda. Del resto, negli anni ’90 proliferavano quelle elettroniche. Lì, quindi, potete appuntare qualsiasi cosa. Un nome, un numero di telefono, un’idea. Ma anche condividere la vostra posizione.

Una volta parcheggiata l’auto e scesi dal veicolo, non vi resterà che condividere la vostra posizione sul falso gruppo WhatsApp. Basta cliccare sul segno “+” che di solito è a sinistra dello spazio in cui digitate le parole e scegliere dal menù condividi posizione.

E il gioco è fatto. Quando dovrete tornare alla vostra auto, quindi, non sarà necessario ricordare la posizione in cui l’avete parcheggiata. Basterà entrare sulle mappe e il navigatore vi guiderà fino alla portiera. Attenti, però, a non scordare anche le chiavi!