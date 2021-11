Marco Columbro, “.. i vip che non arrivano a fine mese..” | Che fine ha fatto il popolare conduttore di Canale 5

C’è stato un momento in cui il volto di Canale 5 era Marco Columbro, ma da un po’ non si vede più così di frequente. Ecco la sua vita oggi lontano dalle telecamere.

Nato a Viareggio nel 1950, Marco Columbro esordisce come attore di teatro negli anni Settanta. Lavorerà con grandi come Dario Fo e reciterà anche in alcuni sceneggiati televisivi (come si chiamavano allora le fiction).

Canale 5 e il grande successo

Ma è la neonata Canale 5, nei primissimi anni Ottanta, che gli offre la grande occasione e che gli regalerà la popolarità di cui gode ancora oggi.

Condurrà molte trasmissioni quotidiane inaugurando la fascia del mattino con Buongiorno Italia.

La sua poi diventerà la voce ufficiale della rete, in quanto doppiatore del pupazzo Five.

Formerà anche un sodalizio artistico con Lorella Cuccarini, sua partner in tante edizioni di Buona Domenica. Tra i due resterà una profonda amicizia.

Oltre ad essere conduttore, Columbro reciterà anche in sit-com e serie per la rete maggiore del gruppo Fininvest. Da ricordare: Papà prende moglie, Caro maestro, Leo e Beo.

Nella sua lunghissima e variegata carriera, Columbro ha avuto al suo fianco le donne più iconiche e di successo dello spettacolo italiano: oltre alla già citata Cuccarini, da ricordare Simona Ventura, Nancy Brilli, Sabrina Ferilli, Barbara De Rossi, Elena Sofia Ricci, Barbara D’Urso, Francesca Reggiani oltre a mostri sacri come Franca Valeri e Sandra Mondaini.

Dopo tanta televisione, negli anni Duemila ritorna a recitare in teatro.

La malattia e il cambio di vita

Da sempre cultore di psicologia e filosofie orientali (è laureato in Psicologia e Pedagogia), è proprio durante una visita in un tempio buddista che viene colto da aneurisma cerebrale. Resta per un mese tra la vita e la morte.

Dopo la sua guarigione, si rende conto che le grandi reti, sia Mediaset che Rai lo hanno messo da parte. Più di una volta dichiarerà che per la Tv è morto.

Ora vive felice a Pienza, in Val D’Orcia dove fa il ristoratore e si occupa di divulgare tematiche legate alla spiritualità.

La sua ultima apparizione in televisione è stata un’ospitata dalla regina del trash, Barbara D’Urso, in cui Marco pensava di dover parlare della sua nuova attività.

In realtà la D’Urso aveva introdotto l’intervista con il titolo “ecco i vip che non arrivano a fine mese”.

Inutile dire che Columbro non l’ha presa benissimo.

Ci sarà voluta tutta la sua calma buddista per non reagire malamente.