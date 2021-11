Ricordate Tata Francesca? Il tempo si è fermato agli anni 90 per lei | Ecco com’è oggi

Francesca è la tata “imperfetta” che tutti i bambini degli anni ’90 hanno desiderato. Bella, simpatica e intraprendente .. ma che fine ha fatto oggi?

Tutti noi ricordiamo la fantastica tata Francesca, protagonista per ben sei stagioni, della sit-com americana andata in onda per la prima volta nel 1993.

Tutta la serie gira intorno a Francesca Cacace, che dopo aver perso il lavoro, bussa alla porta della famiglia Sheffield per vedere dei cosmetici. Maxwell Sheffield, affascinante milionario, appena rimasto vedovo e con 3 bambini da gestire, decide di assumerla come tata.

Francine Joy Drescher, la tata, è nata a New York il 30 Settembre 1957 da una famiglia ebraica. Sin da piccola voleva diventare un’attrice. Studia presso la Hillcrest High School e frequenta allo stesso momento un corso di recitazione. Qui conosce Peter Marc Jacobson, futuro produttore e suo futuro marito. Una bella storia d’amore che si è conclusa però con un divorzio nel ’99.

Francine debutta sul grande schermo all’età di 19 anni, nel film “La Febbre de Sabato Sera” con John Travolta.

Potrebbe interessarti>>>Volano parole grosse al Grande Fratello VIP | L’indicazione data ad Alfonso Signorini

Cosa fa oggi Fran Drescher

Fran, oltre ad avere un ruolo da protagonista, è la produttrice della serie insieme all’ex marito Peter Marc Jacobson. Fu l’occasione buona per mettere in campo tutta la sua comicità ottenendo un successo stellare. Da lì in poi una miriade di esperienze che vanno dalla tv, al cinema fino al debutto a Broadway con Cinderella. Si ‘ dedicata anche molto spesso al doppiaggio di serie animate.

Tante le soddisfazioni artistiche ma allo stesso tempo ha dovuto affrontare qualche seria difficoltà nella sua sfera privata. Scopre infatti, nel 2000, di avere un cancro all’utero. Dopo anni di visite e cicli medici riesce a sconfiggerlo. Da questa esperienza ne esce vincitrice con una forza tale da dar vita alla fondazione Cancer Schmancer, proprio in sostegno di tutte le donne vittime di questo tipo di cancro.

Dopo il divorzio con Jacobson, nel 2014 l’attrice è convolata a nozze con lo scienziato indiano Shiva Ayyadurai. Neanche con lui è amore eterno infatti la coppia si separa nel 2016.

Potrebbe interessarti>>>Anna Oxa, fatta fuori dalla televisione italiana: l’agghiacciante retroscena sulla RAI

Come possiamo vedere dal suo profilo Instagram, Fran Drescher, ha conservato la sua bellezza anche dopo molti anni. Quel sorriso è rimasto infatti tale e quale a quello impresso nei nostri ricordi.