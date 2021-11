Rosalinda Celentano, il cancro le ha sfigurato il corpo | La sua reazione è coraggiosissima

La terzogenita della “coppia più bella del mondo”, Adriano Celentano e Claudia Mori, ha affrontato ben due malattie che potevano portarla a conseguenze fatali.

Rosalinda è l’ultima nata di due icone dello spettacolo italiano, Adriano Celentano e Claudia Mori, suoi fratelli sono Rosita e Giacomo. Tutti e tre i figli del “Molleggiato” hanno faticato a trovare un equilibrio.

Una persona complessa

Rosalinda nasce nel 1968 a Roma. Parlando della sua infanzia, non è tenera nei confronti dei genitori. A suo dire Adriano e Claudia fanno famiglia a sé, sono un cerchio chiuso in cui neanche ai figli è permesso entrare. Dice di averli vissuti poco, a causa delle loro carriere ed è convinta che chi sceglie di essere artista, di dedicare tutta la vita a questo, non dovrebbe avere figli.

Avrebbe voluto più tenerezze e amore dai suoi genitori, non cose Rosalinda e per sfuggire a questa dinamica perversa, è andata via di casa a diciotto anni.

Il suo percorso emotivo è stato complesso, anni di analisi, per cercare di guardarsi dentro, di capirsi, di avere una risposta anche sulla sua sessualità, mai vissuta o mal percepita.

Riguardo a questo ha dichiarato di aver messo una lapide sulla vagina, e di non aver mai avuto rapporti, né con uomini, né con donne.

Ama ma solo di testa o di cuore.

Prova la carriera musicale, seguendo le orme del padre e si fa notare per le sue doti di attrice, ottenendo una candidatura ai nastri d’argento per la sua interpretazione di Satana ne La Passione di Cristo di Mel Gibson.

Le malattie

Per un lungo periodo è autodistruttiva, beve, fuma, non si fa mancare neanche i disordini alimentari.

Vive una profonda e lunga depressione, da cui esce dopo i 50 anni. Ma la vita ha in serbo per lei un’altra prova drammatica.

A soli 47 anni è colpita da un tumore al seno estremamente aggressivo e subisce una mastectomia totale.

Diversamente dalla maggioranza delle donne, rifiuta la ricostruzione e fa pace con il suo corpo. Finalmente.