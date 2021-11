Addio a Federica Panicucci, ci mancherà tantissimo | Non la vedremo più lì

Negli anni, si è divisa tra Rai e Fininvest, senza trascurare la radio. Ora, però, c’è una enorme novità inattesa

Una doccia fredda. Non ci aspettavamo proprio di dover dare questa brutta notizia riguardante Federica Panicucci. Una delle donne più amate della televisione italiana. E, in particolare di Mediaset. Siamo senza parole e possiamo solo dire che ci mancherà la sua presenza in onda.

La carriera di Federica Panicucci

Bellissima, Federica Panicucci. Le sue lunghe gambe hanno fatto sognare tanti. Ma anche molto brava. Vanta una lunga carriera in televisione. Negli anni, si è divisa tra Rai e Fininvest, senza trascurare la radio. Debutta in televisione nel 1987 come “centralinista” dell’ultima edizione di Portobello, storico programma di Enzo Tortora su Rai 2. Tra i suoi programmi di maggiore successo, “Bulldozer”, “La pupa e il secchione”, ma anche “Mattino Cinque”.

Per anni legata al noto dj Mario Fargetta. I due sono stati sposati dal 2006. Hanno avuto due figli, Sofia e Mattia. A dicembre 2015, l’avvocato della Panicucci, Giulia Bongiorno, ha annunciato la separazione della coppia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Panicucci: retroscena sul divorzio con il famoso dj

L’addio a Federica

Una fine dolorosa, quella del rapporto con Fargetta. Ora un’altra novità nella vita di Federica. Da tempo, infatti, Federica Panicucci conduce Mattino Cinque. Una apprezzata co-conduzione con Francesco Vecchi, ex volto del Tgcom 24 e del Tg5. I due ci fanno compagnia nelle prime ore del giorno. Con una presenza rassicurante e competente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> FEDERICA PANICUCCI / Gente, la conduttrice dichiara: A 42 anni non mi vergogno a mostrare il mio corpo

Ma c’è qualcosa che scricchiola. Secondo quanto si apprende, infatti, la posizione di Federica Panicucci è in bilico. Addirittura, potrebbe essere costretta a lasciare la conduttore del programma mattutino già da dicembre, lasciando Francesco Vecchi in solitaria al timone del programma mattutino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Panicucci: nessuno se lo aspettava più, lo farà per la seconda volta | Fan in delirio

Non è dato sapere i motivi della decisione. Né se la stessa sarà confermata o se rimarrà una indiscrezione come tante. Si pensa, infatti, che Federica possa tornare a condurre un programma in prima serata. E per lei sarebbe sicuramente una bella soddisfazione. Ma a noi mancherà svegliarci con la sua bellezza in tv.