Belen e Cecilia Rodriguez: finalmente svelato il segreto della loro bellezza | Opera di una donna

Le sorelle argentine Belen e Cecilia Rodriguez sono oggettivamente bellissime. A detta loro c’è un segreto, che è in realtà Cecilia a svelare pubblicamente. Il merito della loro avvenenza va attribuito ad una donna in particolare.

Tutti noi conosciamo le bellissime e sensuali sorelle argentine, divenute oggi parte integrante di alcuni programmi televisivi. Nate entrambe a Buenos Aires, hanno appena 6 anni di differenza.

C’è anche un fratello, anche lui nel mondo dello spettacolo, nato nel 1988 di nome Jeremias.

Chi sono le sorelle Rodriguez

María Belén Rodríguez Cozzani nata il 20 Settembre 1984, è una modella, conduttrice e show girl argentina naturalizzata italiana.

Nel 2003 consegue il diploma presso il Liceo artistico a Buenos Aires, per poi trasferirsi in Italia l’anno successivo.

Inizia a lavorare come modella per varie case di intimo come: Yamamay, Monella Vagabonda e Miss Sixty.

Negli anni successivi posa per alcuni calendari sexy, conquistando, nel 2009, la copertina di Play Boy Italia e nel 2012 copertine per Vanity Fair e GQ.

Cecilia Rodriguez classe 1990 è una modella e influencer argentina, si trasferisce a Milano a 18 anni insieme alla sorella Belen, ed inizia a lavorare come modella ed indossatrice.

Raggiunge la sua massima visibilità grazie alla partecipazione nei reality più seguiti della televisione italiana, “L’Isola dei Famosi” ed il “Grande Fratello VIP”.

All’interno della casa più spiata d’Italia, oltre a notorietà e fama trova anche l’amore; infatti si fidanza con l’ex ciclista Ignazio Moser.

Ma da dove hanno ripreso tutta questa bellezza e sensualità?

La fonte della loro bellezza

Le 2 sorelle, nate dall’unione di Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, hanno una sensualità ed una bellezza degne di una dea.

Devono però queste caratteristiche ai genitori, dotati anche loro di uno stile ed una bellezza non trascurabili, la genetica poi, ha fatto il resto.

Veronica Cozzani classe 1963, si rispecchia tantissimo nei suoi tre angeli, incoraggiandoli e supportandoli attraverso i social per ogni scatto, trasmissione tv o sfilata di moda.

Anche la Cozzani sognava di diventare una modella in giovane età, cosa che però è stata portata a termine dai suoi figli.

Ce lo racconta Cecilia durante un’intervista: “Quando era giovane, mio padre dice che si giravano pure i tavoli a guardarla. Era timidissima, ma una bomba sexy. Molto simile a mia sorella in tanti atteggiamenti, ma quell’altra zero vergogna, almeno di è lanciata. Mia mamma non ha fatto forse quello che voleva fare, avrebbe potuto fare la modella. Mio padre le aveva regalato anche un book dal fotografo. Penso che quel mondo l’affascinasse tanto, attraverso noi vive un pò quello che avrebbe voluto fare”.

Ecco svelata quindi la fonte dell’estrema sensualità e bellezza dei modelli argentini della famiglia Rodriguez. Ora nasce una nuova curiosità: come sarebbe stata Veronica Cozzani se avesse intrapreso la carriera di modella?