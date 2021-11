Geri Halliwell: l’improvviso lutto che ha sconvolto l’ex Spice Girl

L’ex Spice Girl dai capelli rossi, Ginger Spice, con il contagioso sorriso si è trovata ad affrontare un lutto tanto terribile quanto improvviso.

Geri Halliwell, nata a Watford nel 1972 è sempre stata una ragazza molto determinata.

Ha lasciato la famiglia a soli sedici anni per inseguire il suo sogno. La sua fortuna è stata rispondere ad un annuncio che cercava delle ragazze per formare un gruppo musicale di sole donne, sul modello delle boyband che erano tanto di moda negli anni novanta.

L’annuncio recitava: «Are you street smart, extrovert, ambitious and able to sing and dance? »

Ed è in questo modo che sono nate le Spice Girls.

Il periodo Spice

Con le altre ragazze del gruppo, Melanie Brown, Scary Spice, Melanie Chisholm, Sporty Spice, Emma Bunton, Baby Spice e Victoria Adams, Posh Spice ha spopolato nelle classifiche di tutto il mondo affermando il Girl Power, che era il motto della band.

Leggi anche -> Nozze reali: David e Victoria Beckham tra gli invitati

Improvvisamente, durante un tour mondiale, Geri lasciò il gruppo a causa di non meglio specificate differenze tra loro.

Continuò la carriera da solista, pubblicando tre album, fino a quando decise di lasciare anche la musica e si diede alla letteratura. Ha scritto anche dei libri per bambini.

Dal 2015 è felicemente sposata con Christian Horner, direttore sportivo della Red Bull.

Leggi anche -> Red Bull, Verstappen: “Io e Leclerc possiamo coesistere. Sulla Ferrari…”

I due hanno avuto un figlio, mentre Geri ne aveva già una da una precedente relazione.

Una vita serena ed appagante fino a qualche giorno fa.

Il lutto