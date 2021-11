Gigi D’Alessio “colpevole”: il tribunale intima il risarcimento | Lui non tira fuori un soldo

Si chiude una vicenda giudiziaria che ha fatto tanto scalpore nei mesi scorsi, e che vede il noto cantautore napoletano protagonista, suo malgrado.

Danni morali e materiali a causa di una canzone di Gigi D’Alessio. Intascherà un maxi-risarcimento. No, non è per via della qualità della musica del popolare cantautore napoletano. Ma per una vicenda ancor più grottesca.

“Oi nenna nè”

Avviene tutto a causa di “Oi nenna nè”. Una delle canzoni più note del cantautore partenopeo. Nella sua carriera, Gigi D’Alessio ha venduto ben 26 milioni di dischi. Un successo nato negli anni ’90, prima come direttore d’orchestra, poi come cantante. Inizialmente in lingua vernacolare napoletana. Ma poi a livello nazionale.

Tra i suoi più grandi successi ricordiamo “Non dirgli mai”, ma anche “Miele”, “Mon amour”. Nel dicembre del 2006 è stata resa nota la sua relazione con la cantante Anna Tatangelo, iniziata nel febbraio 2005 e interrotta nel 2017. I due hanno un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. Nel settembre 2018 la coppia torna insieme, ma il 3 marzo 2020, attraverso il suo profilo Instagram, il cantante annuncia la fine della loro relazione. Una lunga e travagliata storia d’amore in cui i due hanno anche duettato insieme sul palco.

Amore, tradimenti e altri guai

E il risarcimento di cui parlavamo riguarda proprio una relazione sentimentale. A pagare dovrà essere Sony, a causa delle immagini immortalate nel videoclip della canzone “Oi nenna nè” di Gigi D’Alessio. In quel video, infatti, si vede una donna mentre è mano nella mano con un signore diverso da suo marito. Una romantica serata napoletana che, però, è diventata di dominio pubblico. Provocando, immaginiamo, grande scalpore e numerosi problemi alla signora fedifraga.

E, però, la signora non voleva affatto questa popolarità, anzi. Quella relazione doveva rimanere segreta, proprio perché extraconiugale. Per questo la magistratura le ha riconosciuto un maxi risarcimento, nonostante la forte opposizione di Sony. Il noto brand aveva puntato molto sul concetto di consenso esplicito, quando le immagini sono riprese sul suolo pubblico e chi è inquadrato si accorge delle telecamere.

Un risarcimento che, immaginiamo, non sarà di pochi spiccioli. Anche se non c’è certezza sull’entità della cifra. Andrà quantificata in separata sede, commisurata a quanto la signora avrebbe potuto chiedere per cedere l’immagine.