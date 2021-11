La riconoscete? Ha iniziato con la musica da piccola fino a vincere il Festival di Sanremo

Molti di voi non riconosceranno questa bellissima bambina bionda. Oggi è molto diversa ed è diventata una delle voci più belle nel panorama della musica italiana. Vediamo chi è.

Nata il 25 Maggio 1984 a Firenze. Grazie alla sua grinta e bellissima voce raggiunge velocemente il successo.

Il padre, chitarrista, nota sin da quando era piccola un innato talento e decide di portarla con sé e con i suoi gruppi alle sue esibizioni.

Si diploma al Liceo classico presentando una tesina sulla musica. Appena diplomata inizia a lavorare come magazziniera e commessa rincorrendo sempre la sua passione con varie band musicali.

Fatto coraggio decide di intraprendere la carriera da solista e approda sul palco di “Amici”. Vince la nona edizione del programma, firmando un contratto con la casa discografica Universal Music Group.

Partecipa, successivamente, al Festival di Sanremo per ben due volte. La prima volta si esibisce con i Modà e si aggiudica il secondo posto. La seconda, invece, da sola conquista la prima posizione.

Nel 2014 viene scelta per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest.

L’anno successivo arriva a vendere oltre 1 milione di copie del suo nuovo album.

Chi è la bambina sconosciuta

Stiamo parlando di Emma Marrone.

Un’artista completa che manda in escandescenza il pubblico con la sua grinta e voce rock. Per lei, però, non è sempre stato tutto “rosa e fiori”, anzi. Ha dovuto affrontare una terribile malattia che l’ha tenuta lontana dagli schermi e dalla musica per alcuni periodi.

Tutto ha inizio con stanchezza e perdita di peso. Ovviamente le prime giustificazioni sono lo stress e il tipo di vita scelta. Ma dopo qualche test di controllo Emma scopre di avere un tumore all’ utero e alle ovaie.

Viene sottoposta ad un intervento per asportare il tumore senza l’uso di radio o chemioterapia.

Si rimette in sesto e torna a cantare più in forma di prima. Dopo soli 4 anni, purtroppo, viene a conoscenza di una recitiva. Subisce, quindi, un secondo intervento nel quale gli viene asportata un’ ovaia ed una tuba, evitando anche questa volta terapie aggressive.

Pensando ad un futuro da mamma, Emma fa congelare il tessuto ovarico.

Nel 2019 affronta per la terza volta un’intervento questa volta però non può sottrarsi alle cure antimicrobiche.

Dopo finalmente 10 anni di malattia può ufficialmente dire di esserne uscita.