Lando Buzzanca ha provato a farla finita | Il racconto drammatico di quanto accaduto

Lando Buzzanca, noto attore siciliano che confessò di aveva provato a farla finita, oggi è in lotta con i figli a causa del matrimonio con la fidanzata 51enne Francesca Della Valle.

L’attore siciliano ha avuto un periodo difficile in passato, anche a causa della perdita della moglie e dei suoi sensi di colpa per i tradimenti di lui.

Lando Buzzanca, il famoso attore siciliano ormai 86enne, nel 2014 aveva confidato alla stampa di aver tentato il suicidio l’anno prima. A caldo, i parenti e lo stesso Buzzanca, smentirono le voci sul presunto tentato suicidio, ma poi l’attore nel 2014 raccontò come andarono esattamente le cose quella terribile sera.

Lando Buzzanca viveva un periodo piuttosto difficile , fatto di set e riprese estenuanti per la seconda stagione de Il Restauratore. Fu proprio una delle scene girate per la fortunata serie tv che fecero sprofondare l’attore nella disperazione più totale .

La causa fu una scena girata ben 11 volte

La scena era quella in cui Basilio Corsi (il personaggio interpretato da Buzzanca ne Il Restauratore) si trova al cimitero a parla sulla tomba della moglie uccisa. Una scena girata più e più volte e che ha portato l’attore siciliano ad un vortice di cattivi pensieri a causa della perdita di sua moglie Lucia, avvenuta nel 2010. Mentre era di rientro a casa quella stessa sera, Buzzanca, tra sensi di colpa e stanchezza, pensava a quanto fosse inutile la propria vita, senza l’amata moglie.

Ecco come andarono le cose

Andò in bagno, riempì la vasca e prese delle pillole. Tentò anche di recidersi i polsi, rompendo il bicchiere di gin con cui aveva accompagnato le pillole. L’alcool e l’effetto stordente delle pillole, hanno dato il coraggio all’attore di fare questo gesto estremo. Buzzanca perse i sensi e fu ritrovato la mattina seguente, dopo 12 ore. Un’esperienza terribile anche per i figli che l’hanno ritrovato.

La querelle con i figli

E oggi, quegli stessi figli fanno la guerra al proprio padre perché lo ritengono incapace di intendere e di volere. Tutto nasce in relazione al matrimonio previsto con la fidanzata 51 enne Francesca Della Valle che di professione fa la giornalista.

Buzzanca sarebbe incapace di intendere e di volere

I figli di Lando Buzzanca hanno richiesto l’intervento di un giudice tutelare, in quanto convinti del declino mentale dell’attore. Ci si troverebbe nella situazione di circonvenzione di incapace da parte della compagna Della Valle, a detta dei figli di Buzzanca. Non a detta della stessa Della Valle, però. La giornalista si dice tranquilla e ritiene di fare la felicità di Lando Buzzanca che avrebbe già firmato i documenti per la pubblicazione delle nozze.

Come andrà a finire la querelle famigliare, lo si vedrà direttamente se i figli saranno presenti tra gli invitati alle nozze, sempre che queste si faranno.