Lorenzo Crespi, il bellissimo e tenebrosa oggi quasi irriconoscibile a causa della malattia

Originario di Messina, quest’anno ha compiuto 50 anni. Ma nel periodo in cui non lo abbiamo visto in tv si è trasformato.

Irriconoscibile. Non c’è altro termine che possa descrivere Lorenzo Crespi. Il popolare attore, molto apprezzato dalla critica e amato dalle donne, è scomparso da tempo dagli schermi televisivi. E c’è un motivo molto grave dietro questa assenza. Che lo ha cambiato fisicamente e nello spirito.

La carriera di Lorenzo Crespi

Il prototipo della canzone di Gianna Nannini “Bello e impossibile”. Lo ricordiamo così. Quei capelli neri, quello sguardo intenso. E quella carriera lanciatissima in tv e al cinema. Recita infatti in alcune delle fiction più apprezzate all’inizio degli anni 2000. Da “Carabinieri” a “Gente di mare”. Passando per “Pompei”.

Tutto si rompe nel 2010, quando abbandona, polemico, l’edizione di “Ballando con le stelle”, la trasmissione RAI cui stava partecipando. Segue un periodo di buio, salvo poi ricomparire, trasformato, nel 2018 come ospite ricorrente di Domenica Live. Ma alcune divergenze con Barbara D’Urso lo allontanano definitivamente dal mondo della televisione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lorenzo Crespi disperato chiede aiuto su Twitter: Sono malato

La malattia e la trasformazione

Originario di Messina, quest’anno ha compiuto 50 anni. Ma nel periodo in cui non lo abbiamo visto in tv si è trasformato. Non solo per via del tempo che passa. Ma per un motivo ben più serio, che ha fatto sparire quell’attore dai capelli neri amato dalle donne.

Proprio nel corso di una partecipazione a Domenica Live ha infatti di essere gravemente ammalato ai polmoni. In seguito, dopo un apparente miglioramento, la malattia ha avuto una sensibile recrudescenza. La sua testimonianza aveva commosso tutti, anche perché Crespi aveva dichiarato di essere stato, di fatto, lasciato solo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Avete mai visto la sorella di Barbara D’Urso?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barbara D’Urso: sapete quanto guadagna con la tv del dolore?

E ancora oggi non abbiamo notizia delle sue condizioni di salute. Anche Crespi è molto attivo sui social, dove ha instaurato un rapporto quotidiano con i suoi ammiratori. Possiamo solo augurarci che stia meglio. E di rivederlo presto in televisione. Non solo come ospite, ma anche come attore.