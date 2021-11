Maria De Filippi, lo sfogo sul rapporto col figlio Gabriele: “Ho avuto paura..”

Due dei conduttori e personaggi televisivi più seguiti della televisione italiana, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, rivelano la storia che circonda il figlio Gabriele.

Maria De Filippi nata a Milano il 5 Dicembre 1961, è una delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana.

Dopo essersi diplomata al Liceo classico entra all’Università degli Studi di Pavia, dove si laurea in Giurisprudenza, e prova la carriera in Magistratura.

Prima di esordire in televisione, lavora come redattrice di tesi e collabora con l’Istituto di Ricerca Sociale, per poi lavorare in uno studio legale di una società di produzione di videocassette.

Durante un convengo sulla pirateria musicale, conosce Maurizio Costanzo che gli da la possibilità di collaborare con lui e nel 1990 diventa sua compagna.

Maurizio Costanzo nato a Roma il 28 Agosto 1938, è uno dei conduttori ed autori televisivi dalla carriera più longeva di sempre.

A 22 anni inizia a collaborare con TV Sorrisi e Canzoni dove ha la possibilità di intervistare Totò e nel 1960 diventa caporedattore del settimanale Grazia.

Dopo aver preso parte ad alcune delle maggiori trasmissioni televisive e radiofoniche dell’epoca, nel 1982 da vita ad un programma tutto suo il “Maurizio Costanzo Show”.

Dopo 3 matrimoni, nel 1995 si sposa con la conduttrice Maria De Filippi con cui ha un figlio Gabriele.

Chi è Gabriele Costanzo

Gabriele Costanzo classe 1992 ha si lo stesso cognome di Maurizio, ma non è ne figlio suo, ne di Maria De Filippi. Si avete capito bene non è il loro figlio naturale, in quanto è stato preso in affido dalla coppia nel 2002 e poi adottato nel 2004.

Anche se è un figlio adottivo, i 3 vivono questa cosa con molta semplicità, come dimostra il loro rapporto. Gabriele fa parte della società di produzione “Fascino”, creata da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi ed è stato assunto dalla redazione di “Uomini e Donne” e del “Maurizio Costanzo Show”.

Il loro rapporto però non è stato da subito così forte, infatti in un’intervista la conduttrice ha lasciato una dichiarazione inaspettata: “Ho avuto paura, il giorno prima di conoscerlo ero terrorizzata. La prima volta che ho visto la sua foto mi sono detta: ‘Adesso cosa faccio, se non sono capace? Non si nasce madri, si impara con il tempo e si cresce insieme'”.

Questo è il pensiero espresso da Maria De Filippi che le ha permesso di instaurare con il figlio adottivo lo splendido rapporto che hanno oggi.

Già inserito nel mondo dello spettacolo, dobbiamo solo aspettare il suo esordio come protagonista di una trasmissione come i suoi genitori vorrebbero.