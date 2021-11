Tiene il cadavere in casa per intascare la pensione | E’ accaduto in Italia tra miseria e disperazione

La cronaca ci fornisce notizie che fatichiamo a credere vere, ma la realtà talvolta è molto più dura di qualsiasi storia immaginata e portata sugli schermi.

Le prime pagine di giornali e telegiornali sono ricche di vicende di cronaca nera. Omicidi perpetrati per i più disparati motivi e nei modi più diversi e “creativi”.

In questo caso non si tratta di un omicidio, perchè il morto, mummificato ormai in casa, è deceduto per cause naturali.

Si tratta quindi non di un delitto efferato, bensì di un mero occultamento di cadavere che però nasconde una truffa ai danni dello Stato.

E non è così infrequente che succeda. Le motivazioni? Le solite, banali, meschine, continuare ad intascare la pensione del malcapitato deceduto.

In genere accade che l’anziana madre/nonna/zia o la loro versione maschile passi a miglior vita ed essendo l’unica persona a percepire un reddito (anche di un certo rispetto, considerando che le persone più anziane sono andate in pensione con il sistema retributivo…), gli eredi hanno ben pensato di tenersi il morto e continuare ad intascare l’elargizione mensile.

Alcuni esempi

Un uomo di Buccinasco, alle porte di Milano, ha nascosto il cadavere della mamma, morta a 80 anni per cause naturali, in un armadio e continuare a riscuoterne la pensione di 1.700 euro.

Un altro figlio e nipote devoto della provincia di Padova aveva nascosto i cadaveri della mamma e dell’anziano zio nella legnaia, continuando a riscuotere la pensione di entrambi.

In genere è una truffa che vede il più giovane della famiglia intascare il reddito dei componenti più anziani deceduti.

Questa volta, però, è successo il contrario.

La vicenda

Una mamma di 74 anni, Giovanna Di Taranto, residente a Treviso, ha tenuto in casa il cadavere del figlio cinquantenne disabile, morto per cause naturali, per non perdere la pensione di invalidità di 900 euro.

La donna continuava a parlare del figlio come se fosse vivo e andava a prendere le brioche per lui al bar.

La scoperta è stata fatta dopo che l’altra figlia aveva sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine perché non riusciva a mettersi in contatto con i familiari.

Era già stata interpellata dall’amministratore dello stabile in cui viveva la mamma, a causa dell’odore nauseabondo proveniente dall’appartamento in questione.

La polizia ha trovato la casa ridotta ad una discarica ed il cadavere dell’uomo, ormai in decomposizione, sul letto.