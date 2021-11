Daniela Zuccoli: l’ex moglie di Mike Bongiorno ha un nuovo compagno | Chi è Elio

Daniela Zuccoli ha trovato il modo di ripartire dopo la scomparsa di Mike Bongiorno. La sua storia e la sua vita privata raffigurate nel 2021.

Mike Bongiorno è ancora oggi uno dei volti televisivi più amati dagli italiani nonostante sia passato più di un decennio dalla sua scomparsa. Lo conosceva bene Daniela Zuccoli, nata a Milano il 13 maggio 1950, che si è legata a lui nel lontano 1972.

L’ex signora Bongiorno è rimasta accanto fino agli ultimi attimi della vita dell’uomo con cui ha avuto anche tre figli (Michele Pietro Filippo, Nicolò e Leonardo Bongiorno).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Susanna Messaggio: da valletta di Mike Bongiorno alle 2 lauree, ecco come si è ridotta oggi

I due si incontrarono per la prima volta quando la Zuccoli era solamente una donna di 20 anni e lavorava come hostess per un evento a Capri nel 1971; un anno dopo si sposarono, nonostante l’ampia differenza d’età (26 anni) fra i due. E adesso, dopo tanto dolore, da un po’ di anni a questa parte sembra essere riuscita a voltare pagina.

Daniela Zuccoli dopo Mike Bongiorno: adesso c’è Elio

Daniela Zuccoli ha avuto una relazione molto importante con Mike Bongiorno. Superare il lutto dell’uomo della sua vita, da cui ha avuto ben tre figli, non è stata affatto una missione semplice.

Tuttavia, nel 2014 ha voltato pagina prendendo la complicata decisione di vendere la casa dove abitavano assieme; adesso è un luogo che inevitabilmente attira gli appassionati e i fans di Mike che tentano sempre di omaggiare sia il grande conduttore e la sua storia con Daniela. Ed a proposito di Daniela Zuccoli, adesso ha finalmente ritrovato il sorriso e la felicità con Elio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Buon sangue non mente | Ecco cosa fa il più piccolo dei figli del grande Mike Bongiorno

Si tratta di un uomo riservato e lontano dal mondo dello spettacolo, legato molto a quello della finanza ed in particolare al settore della moda italiana. Una persona riuscita ad entrare nel cuore di una donna che ha sofferto tanto ma che ha trovato infine il coraggio di ripartire da zero.