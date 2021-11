Donatella Raffai: l’alone di mistero dietro la sua scomparsa | I veri motivi dell’allontanamento

Non si fa vedere da oltre 20 anni, nessuna apparizione in tv, nessuna ospitata e niente programmi per la presentatrice. Quali sono i motivi che hanno portato a questo ritiro dagli schermi?

Donatella Raffai, storico volto di chi l’ha visto prima del passaggio di testimone con la Sciarelli, oggi è uscita completamente di scena. La Raffai non fa un’apparizione in tv da almeno 20 anni. Cosa si nasconde dietro a questa scelta?

Chi l’ha visto è stato guidato per moltissimi anni da Donatella Raffai che è considerata uno dei motivi che ne hanno decretato il successo. Il programma, in onda su Rai 3 dal 1989 è da sempre collegato al volto della Raffai.

Il mistero della scomparsa dal piccolo schermo

Nonostante Federica Sciarelli sia una delle conduttrici di più lunga data del programma di rai tre, la Raffai è da sempre nel cuore dei fan del programma. Non è un caso se proprio intorno alla presentatrice si è venuto a creare un alone di mistero che induce molti spettatori a cercare su Google se Donatella Raffai è morta. Niente di meno vero, visto che l’ex presentatrice di Chi l’ha Visto? è viva e vegeta e risiede in Francia insieme al compagno Silvio Maestranzi, ex regista Rai ora in pensione.

Un vita tranquilla e fuori dai riflettori

I due vivono in tranquillità in una sorta di anonimato che per la Raffai sarebbe diventato di vitale importanza. Decisa a non rilasciare più interviste, protegge moltissimo la propria privacy rifiutando interviste, programmi ed ospitate.

E questo va avanti ormai da 20 anni. Sono, infatti, ben due decadi che la presentatrice si è allontanata dal piccolo schermo, preferendo la tranquillità di una vita in famiglia. È proprio il marito in un’intervista che riporta la volontà della moglie ad evitare qualsiasi apparizione in quello che una volta era il suo mondo.

Il successo con delitti e casi di scomparsa

Donatella Raffai durante la sua lunga carriera di conduttrice e giornalista riusciva a tenere incollati allo schermo circa 8 milioni di telespettatori, con delitti e casi di scomparsa. A suscitare l’interesse del pubblico è ancora una volta una scomparsa, ma questa volta la sua.