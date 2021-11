Estrazione del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Sabato 27 Novembre 2021

Eccoci in diretta dalle ore 20:00 con l’estrazione del Lotto e del SuperEnalotto, per oggi Sabato 27 Novembre 2021 in attesa dell’assegnazione dei 100 premi da 50mila euro per il gioco del SuperEnalotto.

Torniamo in diretta dove troviamo il numero 16 in cima alla classifica dei numeri ritardatari, portando a quota 149 la somma delle sue assenze dalla ruota estrazionale di Venezia.

Il gioco del SuperEnalotto porta novità, e regala 100 premi dal valore di 50mila euro al fortunato vincitore.

Il montepremi in palio raggiunge l’incredibile cifra di 116,5 milioni di euro, resta solo vedere chi sarà il fortunato vincitore tra di voi.

Potrebbe interessarti>>>Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Giovedì 25 Novembre 2021

Potrebbe interessarti>>>Estrazione del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Martedì 23 Novembre 2021

Potrebbe interessarti>>>Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Sabato 20 Novembre 2021

Il gioco del Lotto di Sabato 27 Novembre 2021

I numeri estratti per il gioco del Lotto di oggi Sabato 27 Novembre:

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Potrebbe interessarti>>>Estrazione del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Giovedì 18 Novembre 2021

Potrebbe interessarti>>>Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Martedì 16 Novembre 2021

I giochi del 10eLotto e 10eLotto Extra di Sabato 27 Novembre 2021

Le combinazioni vincenti per i giochi del 10eLotto e del 10eLotto Extra di Sabato 27 Novembre:

Numero Oro:

Numero Doppio Oro:

Numeri Extra:

Potrebbe interessarti>>>Estrazione del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Sabato 13 Novembre 2021

Potrebbe interessarti>>>Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Giovedì 11 Novembre 2021

Il gioco del Simbolotto di Sabato 27 Novembre 2021

I 5 numeri ed i relativi simboli estratti per il gioco del Simbolotto di Sabato 27 Novembre:

Il concorso del SuperEnalotto di Sabato 27 Novembre 2021

I 6 fortunati numeri estratti per il concorso del SuperEnalotto di Sabato 27 Novembre:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Il gioco del MilionDay di Sabato 27 Novembre 2021

La combinazione di 5 numeri dal valore di 1 milione di euro per il gioco del MilionDay di Sabato 27 Novembre:

Potrebbe interessarti>>>Estrazione del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto, MilionDay e Simbolotto di Martedì 9 Novembre 2021

<<<ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO>>>