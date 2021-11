Giorgio Mastrota, la verità sul tradimento di Natalia Estrada: “E’ stata colpa mia..”

A distanza di anni spunta la verità sulla rottura di una delle coppie più belle della tv. Ecco il vero motivo per cui è finita la passione.

Lui è il re incontrastato delle televendite. Lei bellissima, spagnola e caliente. Anche se adesso un po’ più defilata dagli schermi televisivi. Parliamo di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada. Coppia fissa per anni. Ma sapete perché si sono lasciati?

Oggi 57enne, la sua famiglia è originaria di Civita, piccolo borgo in provincia di Cosenza. Giorgio Mastrota vanta una lunga carriera in televisione, fin dalla fine degli anni ’80. L’ultima conduzione è datata però 2010 con “Matricole & Meteore”. Negli anni, infatti, si è specializzato nelle televendite. Pressoché infinito l’elenco di aziende che si sono affidate alla sua bravura. Su tutte, ovviamente, una nota marca di materassi, con un sodalizio iniziato nel 1992 e tuttora in corso.

Natalia Estrada ha invece 49 anni. Attrice e ballerina spagnola che ha fatto fortuna nel nostro Paese. Anche per lei una lunga carriera in tv. Ma da alcuni anni, almeno in Italia, è sparita dai radar. Non sappiamo se sia un vero e proprio ritiro dalla scene pubbliche. La ricordiamo però anche nella iconica interpretazione ne “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni.

Il matrimonio e la fine della relazione

Insomma, se Mastrota è molto presente sui nostri schermi televisivi, Natalia ha ormai intrapreso tutt’altra carriera, dedicandosi alla sua grande passione per l’equitazione e i maneggi. Nel 1992, a Madrid, i due si sono sposati. Si erano conosciuti mentre Mastrota lavorava per Telecinco. La coppia si è separata nel 1998 dopo aver avuto una figlia, Natalia Junior, che li ha recentemente resi nonni.

La coppia sembrava perfetta. Entrambi bellissimi, entrambi personaggi di successo. Ma, come fu un colpo di fulmine improvviso, anche la rottura sarà repentina. Perché? Ai tempi si parlò di un tradimento da parte di Natalia Estrada nei confronti di Mastrota.

Il conduttore, tuttavia, ha sempre difeso l’eventuale tradimento di Natalia, nonostante abbia avuto, per diverso tempo, la poco invidiabile parte del “cornuto”. Anche perché – ha ammesso con grande sincerità – nell’ultimo periodo della loro unione la passione e il desiderio si erano spenti. Addirittura, i due, nonostante fossero bellissimi entrambi, non avevano più rapporti intimi.

Succede, anche nelle coppie più belle.