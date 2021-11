Ilaria Galassi, la trasformazione dopo “Non è la Rai” | A 45 anni è irriconoscibile

L’ex ballerina e modella di “Non è la Rai”, Ilaria Galassi, non è più la “ragazzina” magrolina che ricordiamo. E’ ormai una donna di 45 anni che sogna di tornare in tv.

Ilaria Galassi nata ad Avezzano il 10 Luglio 1976, è una ballerina, show girl ed ex modella italiana, conosciuta soprattutto per la sua partecipazione al programma “Non è la Rai”.

Ad appena 14 anni debutta in televisione in qualità di ragazza pon-pon di “Domenica In”, l’anno successivo entra a far parte del programma “Non è la Rai” nel ruolo di ballerina, e nel frattempo si diploma all’Istituto Magistrale.

Inizia quindi a lavorare per alcuni fotoromanzi, e si occupa delle telepromozioni della trasmissione serale “Karaoke”.

Finita l’esperienza a “Non e la Rai”, inizia a lavorare come modella e nel 1996 entra come Velina a “Striscia la Notizia”, ma si infortuna e viene tagliata fuori.

Nel 2004 diventa mamma di Rocco e dichiara di volersi ritirare dal mondo dello spettacolo. L’anno successivo però partecipa come ospite a “Cronache Marziane” e “Non è la Rai Speciale”.

Nel 2006 posa in intimo per Boss Magazine in un numero dedicato alle ex ragazze di “Non è la Rai”, la rivedremo poi nel 2015 quando dà alla luce il suo secondo figlio Riccardo avuto dall’unione con Daniele Brunone.

Potrebbe interessarti>>>Ilaria Galassi: il dolore per la perdita del suo primo amore, un personaggio famoso che non c’è più

La trasformazione di Ilaria

E’ stata costretta ad allontanarsi dal piccolo schermo in seguito a dei problemi che hanno compromesso seriamente la sua salute. Dopo più di 3 anni di terapia e logopedia, e più in forma di prima, recupera il tempo perso tornando in televisione.

Non nasconde qualche “ritocchino” , ed oggi è praticamente irriconoscibile.

In un’intervista, l’ex modella dichiara di essersi ritoccata il decolleté: “perché ero piatta” – afferma-, e si è gonfiata le labbra, dichiarando di voler rientrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Potrebbe interessarti>>>VERISSIMO / Ilaria Galassi, l’ex ragazza di Non è la Rai dichiara: “Ho avuto una storia con Taricone”

Nell’attesa, Ilaria Galassi, si gode i suoi bellissimi figli pubblicando scatti in loro compagnia e sperando di partecipare a “Ballando con le Stelle” ed al “Grande Fratello VIP”.