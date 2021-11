Sandra Milo, donna d’altri tempi: a quasi 90 anni è costretta ancora a farlo

Sandra Milo, musa di Fellini, grande amica (ed amante) di Craxi, ha compiuto 88 anni e ad un’età in cui tutti sono abbondantemente in pensione, è ancora costretta a lavorare.

Una delle mitiche maggiorate degli anni Sessanta, Sandra Milo, nome d’arte di Salvatrice Elena Greco, nasce a Tunisi nel 1933 da madre toscana e padre siciliano.

Si sposa giovanissima in quanto incinta, ma il matrimonio durerà neanche un mese.

Negli anni Cinquanta si trasferisce a Roma per “fare il cinema”. Il suo primo ruolo è ne Lo scapolo di cui però non ha un buon ricordo. Sia il regista che Alberto Sordi, protagonista del film, la prendono pesantemente in giro.

Una carriera di tutto rispetto

Molti grandi registi dell’epoca d’oro del cinema italiano l’hanno amata.

Rossellini la dirige ne Il generale Della Rovere, ma, successivamente, nel 1961 è aspramente criticata per la sua recitazione in Vanina Vanini, sempre di Rossellini, tanto che le viene affibbiato il soprannome di Canina Canini…

Fellini le ridona il successo grazie ai ruoli immortali in 8 1/2 e Giulietta degli spiriti per cui vincerà due Nastri d’argento.

Dopo un periodo in cui si allontana dai riflettori per dedicarsi alla famiglia, ritorna in televisione come conduttrice, grazie, si dice, agli agganci con l’allora PSI di Bettino Craxi, di cui la Milo ha dichiarato di essere stata l’amante. I due si frequentano a Roma, si vedono a casa di amici compiacenti o anche nella residenza capitolina di Craxi, l’Hotel Raphael.

In televisione tutti ricordano il suo programma Piccoli fans, e L’amore è una cosa meravigliosa durante il quale le viene fatto un terribile scherzo telefonico in cui le annunciano che Ciro, uno dei suoi figli, ha avuto un terribile incidente.

La clip di quel momento è diventata in seguito un vero e proprio tormentone.

A proposito di figli…

Sandra Milo ha tre figli. Il primo, nato dal suo primo, brevissimo matrimonio, morì alla nascita. Da Moris Ergas, produttore cinematografico ha avuto Debora, che è un’affermata giornalista.

Da Ottavio de Lollis ha avuto Ciro e Azzurra. Un matrimonio difficile questo. De Lollis la picchia, le rompe il setto nasale e, quando si lasciano, non solo sparisce completamente dalla vita dei figli, ma non verserà neanche un centesimo di alimenti.

Ed è proprio per questi suoi due ultimi figli che la Milo è ancora costretta a lavorare.

Complice la pandemia, sono entrambi privi di occupazione ed in più Ciro l’ha anche resa nonna, infatti ha un nipotino di sette anni. Per completare il quadro, anche la nuora è disoccupata.

Ma la maggiorata di un tempo è ancora forte abbastanza da mietere successi, come sta accadendo con il suo ultimo film Il materiale emotivo per la regia di Sergio Castellitto.