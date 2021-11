Alfonso Signorini: avete mai fatto caso alla cicatrice in testa? E’ un segno della tremenda malattia

Negli ultimi giorni è finito nella bufera per la sua frase di contrarierà sull’aborto. Giorni difficili, mai quanto quelli vissuti nel 2014

Siamo sicuri che molti di voi l’avranno notata. Del resto, Alfonso Signorini è ormai da anni una presenza così assidua sugli schermi televisivi che è impossibile non conoscere molti dei suoi dettagli fisici. O dei suoi movimenti e atteggiamenti. Ebbene, però, quella cicatrice non evoca bei ricordi per il popolare giornalista e conduttore televisivo.

Attualmente è sugli schermi Mediaset con il “Grande Fratello Vip”. Negli anni, Alfonso Signorini ha costruito la sua carriera nel mondo della moda e della cronaca scandalistica. E’, infatti, direttore di “Chi”.

Eppure il suo percorso professionale nasce in un mondo lontanissimo da quello della televisione. Signorini, infatti, è laureato in Lettere Classiche e per anni ha insegnato materie umanistiche nei licei di Milano. Poi abbandona la cattedra e inizia la carriera giornalistica. Proprio nell’ambito del gossip.

Lavora per importanti testate. E molte di queste le dirige pure. Non solo “Chi”, ma, in passato, anche “Tv Sorrisi e canzoni”. Negli anni diventa opinionista di diverse trasmissioni televisive. Spaziando dai suoi temi cari, ma anche su vicende più inerenti la politica e la cronaca.

Dichiaratamente gay, Signorini è il compagno del politico ed imprenditore Paolo Galimberti, vice Presidente Tesoriere di Forza Italia in Lombardia.

La cicatrice e la malattia

Negli ultimi giorni è finito nella bufera per la sua frase di contrarierà sull’aborto. Una frase giudicata da molti infelice, che è stata pronunciata nel corso del “Grande Fratello VIP”. Giorni difficili per il popolare conduttore.

Mai, però, quanto quelli vissuti nel 2014. In quel periodo, conduce Kalispera e ha un malore. Signorini sta molto male, ha la febbre a 40. Deve addirittura recarsi in ospedale. Si teme il peggio. Fortunatamente i medici riescono a rimettere in piedi la situazione. Ma arriva la diagnosi, che è terribile.

A Signorini, infatti, viene diagnosticata la leucemia mieloide. Una malattia molto pericolosa, perché causa l’alterazione del numero di globuli bianchi nel sangue. Un duro colpo per il giornalista, che inizia subito una dura terapia. Che culmina con un’operazione chirurgica. Quella cicatrice è proprio un simbolo, un ricordo di quel drammatico periodo.

Fortunatamente un ricordo. Perché Signorini ha superato bene quel periodo e adesso si spende molto per la ricerca. Per debellare questo e altri mali del sangue.