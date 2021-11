Carlotta Mantovan, dopo la tragica morte di Fabrizio Frizzi ritrova amore tranquillità

Carlotta Mantovan dopo la tragica fine del suo matrimonio con il conduttore Fabrizio Frizzi trova la forza di ricominciare a vivere. Il modo in cui lo fa è inaspettato

Carlotta Mantovani è nata a Mestre il 26 dicembre 1982. Si diploma al liceo classico nel 2001. Nello stesso anno si presenta a Salsomaggiore Terme alle finali nazionali di Miss Italia, classificandosi al secondo posto e conquistando la fascia di Miss Deborah.

Proprio qui conosce Fabrizio Frizzi, e i due iniziano una relazione. Il loro rapporto era fin da subito molto solido nonostante le continue critiche per la loro differenza di età. Ben 25 anni la differenza messa sotto i riflettori ma assolutamente non un problema per la coppia.

Frutto del loro amore è la piccola Stella nata nel 2013. Carlotta e Fabrizio si sposano l’anno successivo a Roma nella parrocchia di San Gabriele Arcangelo in Viale Cortina d’Ampezzo. Una vita insieme piena d’amore e successi.

Nel 2017, però, mentre il conduttore registra il programma l’Eredità, viene colpito da un’ischemia celebrale. Grazie al tempestivo intervento dei medici si riprende e torna a lavorare. Sembrava andasse tutto bene invece nella notte del 26 marzo 2018 Fabrizio Frizzi si spegne a causa di una emorragia celebrale all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Momento terribile per la famiglia che si è stretta attorno a Stella, che aveva solamente 5 anni.

Carlotta abbandona tutto per dedicarsi alla loro bambina. In un’ intervista al settimanale Chi dichiara che a Stella ha sempre detto la verità sull’assenza del papà: “Ho sempre parlato liberamente con Stella. Sarebbe difficile nascondere la nostra realtà, oltre che sbagliato. L’abbiamo sempre trattata come se fosse un’adulta, ha sempre vissuto una vita in mezzo agli adulti”.

Dopo un lungo periodo di pausa Carlotta si sente pronta a ricominciare. Approda in Rai per condurre Tutta salute, e affianca Antonella Clerici nella nuova versione di Portobello in onda su Rai1. Proprio con lei si viene creare un legame fortissimo, le due diventano amiche per la pelle.

Passano molti momenti insieme l’una a sostegno dell’altra. Diversi post di Instagram testimoniano anche vacanze passate insieme ognuna con la propria figlia :“La nostra vacanza al freddo normanno che ci piace. Le nostre bimbe, il buon cibo, cavalli, cani e natura. La semplicità delle cose vere“.

Ed è proprio grazie alla semplicità e soprattutto alla natura che Carlotta trova di nuovo un’equilibrio. Questa sua passione per il mondo dei cavalli, trasferita anche alla figlia, gli da motivo di gioia ogni giorno. Torna a sorridere come se non ci fosse un domani mentre assorbe, e ne fa suo, tutto l’amore puro che un cavallo può donare.

La sua serenità, oggi, la riscontriamo sui social che le ritraggono spesso nella semplicità della loro nuova vita quotidiana. Lontana dai riflettori è una mamma single e innamoratissima della figlia.