Chi è questo bambino dal sorriso furbetto? | Oggi è uno degli attori più belli d’Italia

Tutti lo conosciamo e tutti lo amiamo, questo piccolo bambino dal sorriso furbetto in qualità di attore ha fatto rimanere incollati molti italiani al televisore. Scopriamo insieme chi è.

Nato a Torino il 12 Aprile 1978, è oggi uno degli attori più amati e belli del cinema e della televisione italiana.

Dopo essersi diplomato inizia a lavorare come barman in una discoteca, e nel frattempo prosegue gli studi presso la facoltà di Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino, laureandosi nel 2004.

Nel 2003 esordisce sul piccolo schermo nel reality del “Grande Fratello”, posizionandosi al terzo posto e non passando di certo in osservato in seguito ad un complesso rapporto con Marianella Bargilli.

Conquista una certa notorietà e viene scelto per posare in un calendario sexy per il settimanale Max, dando inizio alla sua carriera di modello.

Nel 2005 prende parte nella fiction “Carabinieri” per ben 2 stagioni, e l’anno successivo in qualità di protagonista partecipa al cortometraggio “Il quarto sesso”.

Inizia così a collaborare con diversi nomi importanti del cinema italiano come Ferzan Ozpetek, Violante Placido e Claudia Gerini.

Come è diventato il bambino irriconoscibile

Dopo aver preso parte ad alcune delle maggiori produzioni teatrali e cinematografiche, oggi ha raggiunto una discreta notorietà che lo ha portato a conoscere persone che gli hanno cambiato la vita.

Nel 2015 entra nel cast del film “Vacanze ai Caraibi”, dove collabora con attori come Christian De Sica, Massimo Ghini, Dario Bandiera e Cristina Marino, sua attuale compagna con cui da alla luce la loro prima figlia Nina Speranza.

Avete capito di chi stiamo parlando?

E’ proprio Luca Argentero.

Oggi dopo aver concluso le riprese della nuova serie tv a cui partecipa, come si evince dal suo profilo Instagram, pubblica foto che lo immortalano in momenti dolci e felici assieme alla sua famiglia.