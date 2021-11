Giorgio Mastrota, il matrimonio rimandato per il Covid | Spostata la data al 2022

Giorgio Mastrota è un volto noto della televisione italiana, e finalmente potrà coronare un vero e proprio sogno come quello di sposare la donna della sua vita.

Il mondo dei vip è davvero vasto, soprattutto in Italia dove tanti personaggi famosi appaiono spesso in televisione, e anche quando non lo fanno riescono a far parlare di sé pure attraverso i social media. Uno di questi è Giorgio Mastrota. Nato a Milano il 15 maggio 1964, è famoso principalmente per aver condotto vari programmi di televendita nella sua lunga carriera.

Ha avuto relazioni importanti nella sua vita che gli hanno donato quattro figli – Natalia Jr avuta da Natalia Estrada e Federico nato dalla storia d’amore con Carolina Borbosa. Poi Martina e Leonardo con la sua attuale compagna Floribeth Gutierrez. Ed a proposito della Gutierrez, è la promessa sposa del presentatore italiano; i due, che stanno insieme da ben dieci anni, si sarebbero dovuti sposare nel 2020 ma la pandemia ha fatto saltare tutto.

Il presentatore adesso ha annunciato il matrimonio con la sua partner nel 2022, come ha dichiarato a Nuovo TV. La cerimonia sarà civile; i due infatti si sposeranno in municipio, e Mastrota non vede l’ora dato che ci saranno i figli della coppia affiatata, gli altri due del conduttore e i suoi due nipoti, figli della sua primogenita.

Flo Gutierrez, chi è la promessa sposa di Giorgio Mastrota

Abbiamo parlato del matrimonio già programmato tra Floribeth Gutierrez e Giorgio Mastrota, ma chi è la donna che ha fatto breccia nel suo cuore? Soprannominata “Flo”, ha 49 anni ed è una sciatrice professionista oltre che atleta della Federazione Italiana Sport Invernali, ha origini brasiliane.

In passato è stata campionessa sudamericana di alpinismo, finendo sotto i riflettori per le sue imprese sportive; tuttavia, preferisce stare lontana dal mondo dello spettacolo. I due vivono a Bormio, nella stessa città in cui risiede la figlia di Giorgio Mastrota, Natalia Jr. E nel 2022 finalmente potranno sposarsi, proprio come nelle migliori favole d’amore.