Luce Caponegro (Selen): “..li faccio continuamente e le persone si stupiscono..”

Se gli anni passano, grazie ai social media i personaggi famosi del passato possono condividere ogni cosa della propria vita con i fans. Così fa anche Luce Caponegro.

Luce Caponegro, nota ai più con lo pseudonimo di Selen, è nata a Roma il 17 dicembre 1966. E’ stata sposata con Fabio Albonetti con cui ha avuto un figlio, mentre il secondo è arrivato dalla relazione con l’ex calciatore Nicola Zanone. E’ un’ex attrice pornografica.

Dopo essersi trasferita a Ravenna con la sua famiglia, inizia la sua carriera esibendosi in locali per adulti fino a quando gira la sua prima pellicola per adulti. Si fa notare anche dal mondo dello spettacolo molto presto, partecipando come concorrente a “Il gioco dei 9” condotto da Raimondo Vianello.

Nonostante quest’apparizione, continua la carriera a luci rosse motivandola con la passione per l’esibizionismo e spiegando che, per lei, il sesso è un atto di ribellione verso la società conformista. I suoi genitori non approvano la sua scelta professionale, che però gli regala tante soddisfazioni.

Diviene infatti famosa anche al di fuori del mondo del porno, partecipa a molte edizioni dell’Hot d’or – il premio Oscar del cinema hard – e non solo, vincendo ben diciassette premi a cavallo tra il ’93 e il ’99. In seguito, partecipa a programmi televisivi di rilievo come il “Maurizio Costanzo show” e “Domenica In”. Ed adesso cerca di vivere la sua vita nella maniera migliore come mostra su Instagram quotidianamente.

Luce Caponegro: lo fate anche voi?

Abbiamo conosciuto meglio Luce Caponegro, che non è affatto sparita dalla circolazione. Questo anche grazie ai social media, un modo decisamente utile e allo stesso tempo moderno per rimanere aggrappati al presente ed avere uno stretto collegamento con i suoi tantissimi fan.

Nell’ultimo post pubblicato Luce dichiara che le persone rimangono stupiti di quanti ne fa… Ma di cosa sta parlando? Continua parlando di benessere , spiritualità e prosperità’…

Starete sicuramente pensando a qualcosa di diverso dalla realtà, ed invece, l’ex diva è davvero un’altra persona, tanto da dichiarare questo:

“Le persone si stupiscono del fatto che faccio continuamente corsi…. Per me la conoscenza è ciò che rende liberi e non mi basterà tutta questa vita terrena per imparare tutto ciò che vorrei . In questo corso ho trovato persone fantastiche. Si è parlato di benessere , spiritualità e prosperità’. Cambiare i paradigmi per essere persone più evolute.”

E proprio su di un suo profilo social, su Instagram, l’ex diva del cinema hard ha proposto una semplice domanda ai suoi follower: “Quanto è importante per voi il cambiamento?”. Un quesito partito da un suo post in cui mostra l’ennesimo corso a cui ha partecipato – in questo caso, si è trovata a parlare e ad ascoltare altre persone di benessere, spiritualità e prosperità.

Il motivo riguarda la voglia di Luce di acculturarsi ed imparare sempre di più; perché, come dice lei, la vita è breve: è questo è un motivo più che valido per imparare più cose possibili.