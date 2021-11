Marco Cesaroni, alias di Matteo Branciamore, racconta il motivo della sua assenza dal piccolo schermo. Ecco i problemi che lo hanno costretto ad allontanarsi dalla televisione italiana.

Matteo Branciamore nato a Roma il 2 Ottobre 1981 è un attore e cantante italiano, conosciuto soprattutto per aver interpretato Marco Cesaroni nella serie tv “I Cesaroni”.

Dopo il diploma si iscrive alla facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma, senza però concludere mai gli studi. Frequenta quindi dei corsi di recitazioni ed inizia ad ottenere piccoli ruoli nel cinema e successivamente in televisione.

Nel 2001 debutta sul piccolo schermo con “Sei forte, maestro 2” e l’anno successivo viene scelto per girare uno spot per i Baci Perugina.

Solo 4 anni più tardi arriva la sua occasione. Prende parte a tutte le stagioni della serie che ha tenuto migliaia di italiani attaccati alla tv, “I Cesaroni”, nella quale interpreta Marco Cesaroni.

Da quel momento la sua carriera di attore e musicista decolla e viene scelto per mettersi nuovamente nei panni di Marco Cesaroni nella seconda stagione della serie, e pubblica un secondo CD contenente le colonne sonore della prima e seconda stagione insieme ad alcuni brani inediti.

Nel 2014, alla fine delle riprese della serie sparisce dai radar dello spettacolo.

I problemi di dipendenza

Matteo Branciamore dopo aver concluso le riprese per l’ultima stagione de “I Cesaroni”, decide di allontanarsi dal piccolo schermo a causa della sua dipendenza.

Per quanto può essere naturale è considerata comunque una dipendenza a tutti gli effetti, quella dal sesso.

Ha dovuto quindi nascondere la sua vita personale riuscendo così a ritrovare il giusto equilibro tra la vita reale e la sua dipendenza.

Oggi non lascia ancora trapelare niente sulla sua vita privata, ed in un’intervista dichiara: “Va bene così. Sto bene con me stesso, credo di aver raggiunto un equilibrio. Cose come paternità, matrimonio le vedo lontane”.

Resta solo aspettare il suo ritorno sul piccolo e grande schermo, per deliziarci con nuove interpretazioni.