Alessia Mancini, il messaggio straziante dal letto di ospedale: “Mi raccomando…”

43enne, Alessia Mancini ha esordito molto presto in televisione. Oggi purtroppo non sta bene come vorremmo

C’è apprensione per Alessia Mancini. La nota showgirl si è infatti sottoposta a un delicato intervento chirurgico. E’ stata lei stessa a postare la foto sul proprio profilo Instagram. Cerchiamo di capire come sta.

Oggi 43enne, Alessia Mancini ha esordito molto presto in televisione. Già negli anni 1994-1995 era nella corposa squadra di “Non è la Rai”. Una enorme fucina, quella di Gianni Boncompagni, da cui oltre alla più famosa, Ambra Angiolini, sono fuoriuscite numerose donne dello spettacolo.

Alessia era tra queste e viene notata così tanto che, neanche ventenne, diventa una delle Veline di “Striscia la notizia”. Poi diversi programmi al suo attivo, tra cui “Passaparola”, il celebre quiz condotto da Gerry Scotti sulle reti Mediaset.

Per lei anche la partecipazione a due reality show: “La Talpa” e “L’Isola dei famosi”. Per lei anche una parte nel film “Natale in crociera” e in una puntata di “Don Matteo”, con Terence Hill.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Mancini: Mia cugina era pazza di Flavio

L’intervento chirurgico

Oggi, purtroppo, non sta bene come vorremmo. Ed è lei stessa a informare i suoi fan tramite il profilo Instagram. La showgirl è stata operata al Sant’Eugenio di Roma. Accanto a lei il marito Flavio Montrucchio, ex concorrente del Grande Fratello. Con Montrucchio, Alessia ha due figli: Mya e Orlando.

La showgirl si è dovuta operare all’utero per togliere un fibroma. Una patologia che, purtroppo, sempre più spesso colpisce le donne. Per questo Alessia Mancini, esorta le donne a fare prevenzione: “Vi avevo accennato che dovevo fare un piccolo intervento; tutto ok. “Mi raccomando, prendetevi cura di voi, sempre” scrive accanto alla foto che la ritrae sdraiata in ospedale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Mancini e Flavio Montrucchio festeggiano sette anni di matrimonio

Noi, invece, ci auguriamo di rivederla presto in televisione. Con questo delicato intervento superato e alle spalle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Mancini: Sono una wedding planner