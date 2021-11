Carmen Russo all’oscuro di tutto | La decisione drastica del marito

Il Covid ha fiaccato economia, ma anche la nostra psicologia. Arrivano brutte notizie proprio a causa del Covid

Brutte notizie per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. La pandemia da Covid-19, ahinoi, ha causato milioni di vittime. Ma ha anche fiaccato l’economia e la nostra psicologia. Purtroppo anche loro, come tanti, patiscono un periodo di grande difficoltà.

E così, anche una coppia così longeva e affiatata, deve patire la sofferenza causata da questo drammatico periodo. Che sembra ancora lontano dalla fine. I due sono legati da diversi decenni. Un amore solido, che ha superato le epoche.

Ballerina, showgirl e attrice. Biondissima, sempre procace e con forme esplosive. Per Carmen Russo il successo tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Il suo fisico da maggiorata l’aiuta e la rende una vera e propria icona sexy. Lei ci mette del suo, con un atteggiamento sempre molto sensuale e provocante. Una carriera cinematografica che si interrompe nel 1983 con il film “Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento”. Anche se nel 2019 l’abbiamo rivista in “Sono solo fantasmi” di Christian De Sica.

I problemi

Negli ultimi anni, la presenza di Carmen Russo in televisione è stata abbastanza frequente. Soprattutto nei reality show. Come “L’Isola dei famosi” e il “Grande fratello vip”. E dove non c’era lei, c’era il compagno di sempre, Enzo Paolo Turchi, sposato nel 1987.

Una coppia molto affiatata, che nel 2013 ha anche dato alla luce una bambina. Nonostante l’età avanzata. Amore e passione cementati dalla danza, arte che condividono.

Ora, però, arrivano brutte notizie. Proprio a causa del Covid. Enzo Paolo Turchi, infatti, ha dovuto chiudere la sua famosa scuola di danza. Avviata da anni a Palermo, in Sicilia. Ma purtroppo il Covid ha colpito pesantemente anche l’economia. E soprattutto determinati settori. Tra questi la danza, per via degli inevitabili contatti che implica quest’arte.

Il Covid infatti ha fatto perdere diversi investimenti. E i ristori concessi dal Governo non sono bastati a coprire le spese. Quindi, Enzo Paolo Turchi, alla fine del lockdown del 2020 ha dovuto chiudere una scuola avviatissima. E che ha formato tanti ballerini e ballerine. Un vero peccato.