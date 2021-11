Emanuela Folliero rivela un particolare inquietante sulla morte di Stefano D’Orazio

Nei giorni successivi alla scomparsa del musicista, grande onda di commozione in televisione e sul web. Il racconto dell’episodio particolare.

Un dolore straziante per tutti. La morte di Stefano D’Orazio ha colpito chiunque l’abbia conosciuto. Ma anche i semplici appassionati di musica. Tra le persone a soffrire maggiormente, ovviamente, anche Emanuela Folliero. La nota conduttrice televisiva è stata legata sentimentalmente a D’Orazio per un lungo periodo.

Lui è scomparso alla fine del 2020 all’età di 72 anni. Musicista, in particolare batterista. Lega la sua grande popolarità agli anni con i Pooh. Batteria, voce e flauto traverso dei Pooh dal 1971 al 2009 e poi nel biennio 2015/2016, in occasione della réunion per il cinquantennale del gruppo, è stato un autore di parte dei testi delle canzoni del gruppo, del quale in seguito è divenuto anche responsabile manageriale. Se n’è andato un anno fa, lasciando un grande vuoto, a causa delle complicanze derivate dal Covid.

Con Emanuela Folliero, D’Orazio ha avuto una intensa storia d’amore. Oggi 56enne, lei è un volto molto noto della televisione italiana. È stata il volto ufficiale di Rete 4, nonchè ultima signorina buonasera, annunciandone il palinsesto televisivo per 28 anni, dal 2 aprile 1990 all’8 luglio 2018. Per lei numerose le trasmissioni, quasi sempre su Rete 4: da “Sabato Vip” a “Stranamore” e, ancor prima, “Ok, il prezzo è giusto!”.

La rivelazione sconcertante

Come detto, Stefano D’Orazio ed Emanuela Folliero sono stato legati sentimentalmente per molti anni. Una bellissima storia d’amore, nata da un’amicizia storica. La perdita di Stefano D’Orazio, quindi, è stata un dramma per tutti gli amanti della musica. Ma, soprattutto, per chi l’ha conosciuto. E per chi lo ha amato. Come Emanuela Folliero.

Nei giorni successivi alla scomparsa del musicista, grande onda di commozione in televisione e sul web. E, ovviamente, anche Emanuela non ha fatto mancare il proprio pensiero. Raccontando anche un episodio molto particolare. La conduttrice, infatti, ha rivelato di aver ritrovato qualcosa di Stefano che non vedeva da almeno una dozzina d’anni.

Mentre sistemava un armadio in casa, un regalo che il musicista aveva fatto al figlio di Emanuela Folliero, Andrea. Una catenina, che in casa non si vedeva da moltissimi anni. E che è ricomparsa proprio il giorno prima rispetto all’addio a Stefano D’Orazio. Qualcosa che, sicuramente, non può non avere un significato. Adesso la catenina è appesa nella casa di Emanuela. Così Stefano sarà sempre con lei.