Giorgio Mastrota: perché ha scelto le televendite | Guadagna cifre da capogiro

Un lavoro – ha detto – iniziato quasi come ripiego. Ma ben presto Giorgio Mastrota ha capito che poteva essere molto redditizio

Mica male, i materassi! A prescindere dalla comodità, fruttano davvero un bel po’. E Giorgio Mastrota lo sa. Signore indiscusso delle televendite da circa trent’anni ormai. Sapete quanto guadagna con le promozioni in televisione?

La carriera di Giorgio Mastrota

Per anni legato sentimentalmente alla nota ballerina e showgirl spagnola, Natalia Estrada. Tra i due non finirà bene, ma rimarranno uniti dalla nascita di una figlia. Che li ha recentemente resi nonni.

Oggi 57enne, la sua famiglia è originaria di Civita, piccolo borgo in provincia di Cosenza. Giorgio Mastrota vanta una lunga carriera in televisione, fin dalla fine degli anni ’80. L’ultima conduzione è datata però 2010 con “Matricole & Meteore”. Negli anni, infatti, si è specializzato nelle televendite. Pressoché infinito l’elenco di aziende che si sono affidate alla sua bravura. Su tutte, ovviamente, una nota marca di materassi, con un sodalizio iniziato nel 1992 e tuttora in corso.

E’ la più famosa, ma non l’unica. E le televendite fruttano sicuramente un gran bel tesoretto a Mastrota. Sapete quanto guadagna?

Mastrota: il re delle televendite

Nel corso di un’intervista, Mastrota ha dichiarato di aver iniziato a girare televendite in tv quasi come ripiego. Le velleità erano altre. La conduzione televisiva. Ma, come detto, l’ultima apparizione è addirittura del 2010.

Come molte esperienze di successo, quindi, si inizia quasi per caso. Forse anche controvoglia. Ma poi ci si appassiona. E così Mastrota è ormai il volto più ricercato dai brand. Che sanno di poter ottimizzare grazie alla sua bravura.

Una passione, quella di Mastrota che, evidentemente e legittimamente, sarà stata alimentata anche dai ragguardevoli guadagni che si ottengono con le televendite. Altro che ripiego! Secondo quanto si apprende, con le varie televendite che vediamo ogni giorno sui nostri schermi, Mastrota riesce a incassare anche 850mila euro annui. Congratulazioni!