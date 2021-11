La rivelazione shock della ex moglie di Maradona: “… muori anche tu!…”

Ad un anno dalla morte del Pibe de oro non è stata ancora detta la parola definitiva circa le circostanze esatte della sua morte. Claudia Villafane ha una sua teoria…

Claudia Villafane è stata la donna più importante della vita di Diego Armando Maradona, la donna che ha condiviso con il campione gli anni decisivi della sua carriera.

Chi è Claudia

Claudia e Diego si sono conosciuti da ragazzini a Villa Fiorito, vicino Buenos Aires, un luogo di assoluta povertà dove al numero 523 di strada Azamor nacque il più grande calciatore mai vissuto, la mano de Dios.

I due si sposarono il 7 novembre 1989, nella Chiesa del Santissimo Sacramento di Buenos Aires. Il ricevimento fu a dir poco sfarzoso, si tenne in un luna park: 1.200 invitati tra cui Fidel Castro, la sposa come acconciatura aveva una tiara di perle e diamanti, ad allietare gli invitati Franco Califano e Fausto Leali.

I due avevano già due bambine, Dalma Nerea e Giannina Dinorah. Il matrimonio, condito da litigate furiose, si concluse nel 2004.

Ma è Claudia l’unica donna che Maradona abbia mai amato, come lui stesso ebbe a dichiarare. L’unica in grado di tenergli testa, di farlo ragionare.

Una donna forte, fortissima, capace di resistere agli eccessi di un marito mito, così fuori dagli schemi, sempre sotto i riflettori.

La morte di Maradona

Sebbene non fossero più insieme da tempo e i loro rapporti avessero conosciuto momenti difficili (Diego l’aveva trascinata in tribunale con le figlie per questioni di soldi), quando l’ex marito è morto è stata lei a dirigere con la perizia di un regista di kolossal il funerale degno di un capo di stato.

Questa volta però ha preteso che non venisse fuori una sola immagine, tutto privatissimo, pena denunce a pioggia.

Claudia non ha perdonato le ultime donne del suo ex, colpevoli, a suo dire di averlo fatto ricadere nelle dipendenze.

Ha anche una sua teoria circa la morte di Diego che avrebbe rivelato a Oscar Ruggeri, ex compagno di Maradona nella nazionale.

E’ lo stesso Ruggeri ad averlo rivelato durante una trasmissione ad una TV argentina. Claudia gli avrebbe fatto una rivelazione esordendo con queste parole: “Se vedi come è morto Maradona muori anche tu..”

Al momento per la morte di Maradona il principale indagato è il medico Leopoldo Lupe e l’ipotesi di reato è tra le più gravi: omicidio colposo e abbandono di persona.

Si attendono sviluppi.