L’influncer divorzia dopo pochi mesi dal matrimonio | Innamorata di un’altra persona

Tutto pubblico sui social. Ma siamo pronti a giurarci: non sarà l’ultima tappa di questa incredibile vicenda

Incredibile. Una storia incredibile. Ma, d’altra parte, gli amori possono finire anche con chi si ama visceralmente e naturalmente. Finiscono le relazioni,figuriamoci i matrimoni. La protagonista della nostra incredibile storia è la procace influencer brasiliana, Cris Galera.

Chi è Cris Galera

Modella brasiliana, dalle forme un po’ artificiose. Ma sicuramente prorompenti. Su Instagram, dove spesso non lascia molto all’immaginazione. Ha moltissimi followers. E, ovviamente, informa i suoi fan delle sue attività. Dei prodotti che promuove. Ma anche della sua vita privata e sentimentale. Come nell’ultimo caso.

In passato Cris Galera aveva annunciato di rinunciare agli uomini. Ok, accogliamo questa informazione. Che, per qualcuno, può essere fonte di disagio. Ma che per noi è un modo come un altro di amare qualcuno. Ebbene, però, il modo di amare di Cris Galera non è propriamente convenzionale.

Lascia se stessa, innamorata di un’altra persona

Tempo fa Cris Galera ha condiviso le sue foto vestita con un abito bianco e con in mano un bouquet in chiesa, segnalando che si è appena sposata. Niente di strano, fin qui. Ma all’inizio l’abbiamo definita una storia incredibile.

Sì perché Cris Galera ha deciso di sposarsi con “se stessa”, dopo diverse relazioni sentimentali con uomini che l’avevano profondamente delusa. L’influencer aveva postato una sua foto, vestita in abito nuziale, davanti a una chiesa cattolica. Da sola. Già così la storia sembra più che grottesca. Ma, aspettate, perché non finisce qui.

Dopo appena 90 giorni di matrimonio con se stessa, infatti, Cris Galera ha annunciato il divorzio. Il divorzio da se stessa! Avete capito benissimo. E, ovviamente, tutto non poteva non essere comunicato sui social: “Ero felice finché è durato, ho iniziato a credere nell’amore nel momento in cui ho incontrato qualcuno di più speciale”, ha detto per spiegare o giustificare la nuova scelta.

Ma siamo pronti a giurarci: non sarà l’ultima tappa di questa incredibile vicenda.