Ricordate Fonzie di Happy days? La sua giacca di pelle è in vendita: il prezzo è da capogiro!

Prototipo del duro e figo, incapace di pronunciare la parola “scusa”. Volete essere come lui? Ecco come potete fare

Un cult. Ha fatto la storia tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’80. Ma anche chi è nato ben dopo quell’epoca non può non conoscere la serie “Happy Days” e, soprattutto, il suo personaggio più iconico: Arthur Fonzarelli, per tutti Fonzie!

La serie Happy Days

Happy Days è una situation comedy televisiva statunitense di grande popolarità e successo andata in onda in prima visione negli Stati Uniti d’America dal 15 gennaio 1974 al 24 settembre 1984 sul network TV ABC. La serie, creata da Garry Marshall, presenta una visione idealizzata della vita statunitense a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta.

Il telefilm, ambientato a Milwaukee, è imperniato sulle vicende quotidiane della famiglia Cunningham. Ricky Cunningham, in particolare, è interpretato da Ron Howard, poi divenuto regista di grande fama. Ma il personaggio più iconico è certamente Fonzie, interpretato da Henry Winkler. Prototipo del duro e figo, incapace di pronunciare la parola “scusa”.

Come diventare Fonzie

Ed era iconico anche l’abbigliamento di Fonzie. Giacca in pelle marrone con polsini e vita in lana elasticizzata. T-shirt bianca di cotone. Un paio di jeans in denim Levi’s. E un paio di stivali da motociclista in pelle nera.

La giacca di pelle è diventata un simbolo di stile ribelle controculturale associato a tutti da Brando, James Dean ed Elvis negli anni ’50 ai Ramones e ai Sex Pistols negli anni ’70. Allo stesso modo, gli stivali da motociclista di Brando sono diventati indissolubilmente legati all’immagine. Il look da motociclista è diventato uno dei prodotti più cool della moda, essendo stato assimilato al mondo della musica, del cinema e della cultura pop in generale.

Per i ragazzi cresciuti negli anni ’70, il loro punto di riferimento non era James Dean o Marlon Brando, ma Fonzie. Ora quell’outfit, originariamente indossato proprio da Henry Winkler, è in vendita sul portale Bonhams. Acquistandolo, potreste diventare, di fatto, Fonzie.

Su Bonhams, tuttavia, l’outift completo non è propriamente economico, dato che per potersi vestire in quel modo si dovrà sborsare tra i 44,000 e i 62,000 euro.