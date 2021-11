Vi siete mai chiesti a cosa serve questo taschino dei jeans? Ha un utilizzo che non avreste mai detto

I jeans, chi non li ha mai avuti? Celano un segreto tanto semplice ma che la maggior parte delle persone non conosce e che gli esperti hanno riportato alla luce.

Molti di noi li portano tutti i giorni, altri più raramente. E’ comunque indubbio che i jeans facciano parte della nostra vita fin dalla tenera età; questo perché, anno dopo anno, questo genere di pantaloni è riuscito a farsi spazio nell’immaginario collettivo. Ma quante cose non sappiamo dei jeans? Più di quanto non si possa lontanamente immaginare.

A partire dalle loro origini, dato che provengono dalla repubblica marinara di Genova; furono inventati nel 1871 dal sarto Jacob Davis e brevettati da Levi Strauss due anni dopo. E infatti, le marche che più hanno tratto benefici dalla loro produzione sono targate Levi’s. Un’altra curiosità sui jeans riguarda il suo nome.

Deriva infatti da un antico termine (Jeane) usato per nominare la sua città natale, Genova. La pronuncia inglese, abbinata alla forma plurale “jeans”, hanno fatto il resto. Questi pantaloni, come abbiamo visto, racchiudono diversi segreti da oltre cento anni come quelli di cui vi abbiamo parlato ed un altro riguardante il taschino “inutile”.

Jeans, il segreto del taschino: questione di moda

I jeans sono fra i pantaloni più utilizzati. Nonostante questo, però, celano dei segreti semplici ma che la maggior parte delle persone non conoscono. Come, ad esempio, quello del piccolo taschino sopra la tasca che troviamo in quasi tutti i jeans. Ma a che cosa serve? A niente, se non a continuare a dare vita ad una moda che perdura dal 1873, come svelato da alcuni esperti di moda e dall’autorevole azienda d’abbigliamento Levi’s.

E fu proprio Levi’s ad idearlo vent’anni dopo aver prodotto e messo in vendita i suoi primi jeans, perché doveva essere – e proprio per questo veniva utilizzata – per metterci orologi da taschino al suo interno e pure delle pepite d’oro dato che gli iconici pantaloni venivano usati soprattutto dai cowboy.

Spiegate, quindi, origini e motivi dell’esistenza dei taschini dei jeans. Ed anche se ormai è passato oltre un secolo da questo genere di necessità e la società si è evoluta, il taschino rimane e con lui la storia incredibile di una vera e propria icona del nostro mondo: i jeans.