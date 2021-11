Al Bano e Romina di nuovo insieme | La notizia che tutti aspettavano ufficializzata sui social

Per anni, tantissimi anni, hanno fatto coppia fissa. Nella vita come nella carriera artistica. Ma ora i fan possono nuovamente esultare.

Per anni, tantissimi anni, hanno fatto coppia fissa. Nella vita come nella carriera artistica. Ma tutto finisce, anche le cose belle. Ma altre possono ricominciare. E allora, ecco la notizia che i fan aspettavano: Al Bano e Romina di nuovo insieme. Scopriamo la grande novità.

Al Bano e Romina

Un successo straordinario per entrambi. Al Bano nel corso della sua carriera ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. Ovviamente, gran parte della sua vita professionale e sentimentale è legata al rapporto con Romina Power. I due, affiatatissimi, hanno fatto coppia fissa sia nella vita che sul palco, con grandi successi come “Felicità”.

I due hanno avuto tre figli. La primogenita Ylenia scomparve il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Non se ne saprà più nulla, nonostante ciclicamente nascano voci su presunti avvistamenti. Nel febbraio 1999, dopo tre anni dal ritorno alla carriera da solista, Al Bano si separa legalmente, dopo 29 anni di matrimonio, dalla moglie e compagna artistica Romina Power.

Tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila conosce Loredana Lecciso, con la quale va a convivere nel 2001, e dalla quale ha altri due figli.

Il ritorno insieme

Ora, però, i fan della coppia possono esultare. Perché Al Bano e Romina torneranno insieme. E’ lo stesso cantautore di Cellino San Marco ad annunciare, tramite il proprio profilo Instagram ufficiale quello che viene definito “Albano & Romina Power Live Tour 2022”.

Al Bano posta le locandine, scrivendo “Stardust Shows is back!!!!”. In effetti Al Bano e Romina sono la coppia più amata d’Italia. Nel tour del 2022 si esibiranno anche Uccio De Santis e, da SanRemo Junior, Romina Perri. Queste le date: Sabato 12 Marzo, Hard Rock, Atlantic city. Domenica 13 Marz, Foxwoods, Connecticut. Mercoledi 16 Marzo, The Copernicus, Chicago. Sabato 19 Marzo, The Ebell, Los Angeles. Domenica 20 Marzo, The Palace of Fine Arts, San Francisco.

Ma il profilo ufficiale di Al Bano comunica che la partecipazione di Romina Power sarà in esclusiva per Hard Rock Casinò in Atlantic City e Foxwoods Casino Connecticut. Beh, è comunque una grande notizia!