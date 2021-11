Fabrizio Corona, l’accusa è gravissima | La battaglia col Brasiliano di Roma a colpi di TikTok

Fabrizio Corona è uno dei personaggi più discussi degli ultimi anni in Italia, e questa nomea non sembra riuscire proprio a togliersela. Adesso ne è successa un’altra.

Un personaggio più discusso di Fabrizio Corona negli ultimi anni, in Italia, forse non c’è. Nato a Catania il 29 marzo 1974, oltre ad essere stato spesso e volentieri in televisione è anche un imprenditore italiano. Suo padre, Vittorio Corona, esattamente come suo nonno ed i suoi due fratelli (Francesco e Federico) era un giornalista.

Nel 2001 ha sposato Nina Moric con cui nel 2002 ha avuto un figlio, Carlos Maria. Nel 2014 i due annunciano il divorzio, a seguito della separazione avvenuta nel 2007. Nel 2009 inizia una relazione con la bella modella argentina Belen Rodriguez, durata soli tre anni. Dal 2015 al 2018 ha avuto una storia con Silvia Provvedi.

Oltre alla televisione ed alle sue relazioni, è famoso per essere stato ex partner ed amministratore dell’agenzia fotografica di Milano denominata Corona’s e, soprattutto, perché negli anni è stato coinvolto in svariati procedimenti giudiziari.

Nel 2015 fu condannato a 13 anni e due mesi di reclusione per reati continuati, finendo poi agli arresti domiciliari causa motivi terapeutici nel 2019 e tornando in carcere nel 2021.

Lo scorso aprile il tribunale ha però deciso di sospendere il provvedimento in attesa che la Cassazione si esprima, facendolo così uscire dal carcere per tornare ai domiciliari – anche se l’ultima “scappatella” in direzione Liguria di Corona potrebbe lasciare poco spazio a dubbi sulla decisione finale.

Fabrizio Corona altri guai in vista: un’accusa dietro l’altra

Fabrizio Corona non se la sta passando bene ultimamente. I tanti reati commessi nel corso degli anni non stanno facendo sconti all’ex “Re” dei paparazzi, che rischia di tornare nuovamente in carcere.

Tuttavia, le acque sembrano non volersi mai placare nemmeno con il mare già abbondantemente in tempesta. Sembra che Corona, infatti, si sia fatto un nuovo nemico; si tratta di Massimiliano Minnocci, chiamato dai più anche “Il brasiliano”.

Quest’ultimo ha fatto girare la voce secondo cui Fabrizio Corona avrebbe avuto una storia in passato con il noto conduttore massimo Giletti.

Lo scontro a distanza però non si è fermato qua, ed è continuato con una richiesta tramite profilo Instagram del Brasiliano che ai suoi follower aveva chiesto di contattarlo se fossero mai stati truffati o derubati dall’imprenditore italiano.

Una persona in particolare, residente a Milano, non si è fatto attendere ed ha raccontato la sua infelice esperienza spiegando che la truffa avvenuta a suoi danni sarebbe pari ad un importo di 1.500 euro.

Un altro imprenditore, ancora ha parlato di merce non pagata per oltre 20mila euro. Il tutto in diretta sui social. Non è mancata la risposta video di Fabrizio Corona per deridere lìinfluencer romano.

Si tratta ovviamente solo di accuse, e le accuse, fino a quando non vengono accertate, rimangono tali. Certo è che Fabrizio Corona non sta passando affatto un periodo tranquillo fra i problemi con la legge ed accuse di vario tipo.