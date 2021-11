La collezione più costosa di orologi appartiene a un VIP | Molti modelli sono stati creati per lui

Rolex e Audemars Piguet, 2 delle case più prestigiose di orologi, hanno creato e disegnato appositamente per il VIP la collezione più costosa ed esclusiva del mondo dello spettacolo. Ecco di chi si tratta.

La sua collezione è tra le più costose ed ambite in tutto il mondo, che accompagnata dall’enorme collezione di auto di lusso e supersportive possono solo ampliare l’idea di ricchezza che trasmette.

E’ uno dei più importanti rapper canadesi mai esistiti nella storia della musica che vanta i maggiori record di presenza, brani e canzoni presenti nella stessa settimana della classifica Billboard Hot 100.

Il VIP misterioso

Nato a Toronto il 24 Ottobre 1986 è un rapper, cantante e produttore discografico canadese, considerato uno dei più importanti ed influenti nel settore della musica internazionale.

Esordisce come attore prima nei panni di Jimmy Brooks, ragazzo ferito a scuola in una sparatoria nella serie “Degrassi: The next generation”, e successivamente nel film Charlie Barlett al fianco di Anton Yelchin e Robert Downey jr.

Nel 2006 esordisce nel mondo della musica con il suo primo mixtape vendendo oltre 6mila copie, e fondando così la sua etichetta discografica la October’s Very Own.

Ha rivelato durante la sua carriera che i suoi punti di riferimento sono stati Lil Wayne, Jay Z, Kanye West e Chris Brown.

Avete capito di chi stiamo parlando?

E’ proprio il leggendario Drake.

La collezione di Drake

Aubrey Drake Graham, semplicemente chiamato Drake, grazie al suo enorme successo nel mondo della musica come cantante e produttore, è riuscito ad accantonare un patrimonio da capogiro. Proprio per questo, alcune delle case più prestigiose di orologi hanno creato e prodotto esemplari unici appositamente per il rapper canadese.

Nella sua collezione troviamo un bellissimo ed esclusivo Rolex x Chrome Hearts, un esemplare unico ispirato al modello “base”. E’ stato creato in collaborazione con il marchio di orologeria statunitense ed il suo prezzo di partenza è ben di 60mila dollari.

L’esemplare di Drake è unico nel suo genere anche grazie al suo esclusivo cinturino. E’ stato sostituito da un pezzo d’oro interamente lavorato a mano e tempestato di diamanti. Tutto questo fa balzare il prezzo alle stelle.

Il suo secondo esemplare è un esclusivo Patek Philippe Nautilus completamente ricoperto di smeraldi, disegnato e commissionato dal direttore artistico di Louis Vuitton.

Drake non perde di certo tempo per mostrarlo sui social dove viene subito apprezzato dai suoi 97 milioni di followers, completamente ignari dell’inestimabile valore dell’orologio.

La collezione del rapper però non finisce qui. A completare la sua collezione troviamo esemplari come il magnifico Audemars Piguet Royal Oak, realizzato da Alyx e Matthew Williams, noti designer di gioielli a livello internazionale.

Un singolare orologio prodotto da Jacob & Co dal meccanismo a vista. Al centro ha un diamante che effettua un giro completo ogni 30 secondi. Per ultimo, ma non meno importante, il preziosissimo Rolex Day-Date 40, con una sola particolarità, è stato ricavato da un unico stampo di oro a 18 carati.

Possiamo quindi dire che l’inestimabile collezione del rapper canadese Drake, in caso di bancarotta gli salverebbe la vita ed il conto in banca, sempre con uno stile unico ed insormontabile.