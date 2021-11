Massimo Ranieri: ecco il triste motivo per cui ha riconosciuto la figlia 24 anni dopo

Massimo Ranieri non si è mai formato una famiglia, ha sempre amato troppo l’arte. E’ riuscito comunque ad avere una bellissima figlia.

Massimo Ranieri, all’anagrafe Calone, ha saputo spaziare nella sua lunga e straordinaria carriera un po’ in tutti i campi dell’arte. Oltre ad essere un eccezionale cantante, è anche un talentuoso attore.

Per essere quello che è oggi ha però sacrificato un aspetto della vita, quello degli affetti familiari.

Come ha di recente dichiarato in una lunga intervista al Corriere, si è reso conto prestissimo che per costruire una famiglia avrebbe dovuto mollare qualcosa del suo lavoro, magari rinunciare a un evento durante le feste comandate, o evitare di stare a lungo in tournée.

Le donne che ha avuto non hanno accettato di essere seconde alla passione di Massimo per l’arte e così si sono allontanate. Ma lui ha sempre riconosciuto loro piena ragione e sa di aver dato dolore, oltre che ad averlo provato lui stesso.

Come tutto è cominciato

Massimo nasce al Pallonetto di Santa Lucia, alle pendici di Pizzofalcone, una delle zone più antiche e povere di Napoli, nel 1951. Con i suoi sette fratelli ed i genitori vivevano in una sola stanza.

Già da piccolo cantava per i turisti, per raggranellare qualche spicciolo, fino a quando, nei primi anni Sessanta, venne notato da un discografico che lo fece diventare la spalla di un grande cantante napoletano dell’epoca Sergio Bruni.

Il grande successo esplose a Canzonissima nel 1969 quando presentò il brano Rose rosse.

Negli anni Ottanta il folgorante incontro con Giorgio Strehler lo fece innamorare del teatro.

Nulla è mancato a questo grande artista, vinse anche un Festival di Sanremo nel 1988 con Perdere l’amore.

E’ stato anche conduttore televisivo , è stato protagonista di programmi come Siamo tutti invitati (citofonare Calone), Accussì grande, Tutte donne tranne me, Sogno e son desto .

La famiglia mancata

La passione per il suo lavoro ha avuto la meglio su qualsivoglia progetto di famiglia. Ma non è che Massimo non abbia amato o non sia stato amato.

Ha avuto una lunga relazione con l’attrice Barbara Nascimbene, quando si sono lasciati è stato legato a Leyla Martinucci, una cantante lirica.

Ma il suo primo grande amore è stata Franca Sebastiani, che nel 1971 gli ha dato la sua unica figlia, Cristiana Calone. Massimo l’ha riconosciuta tardivamente, nel 1995.

Dice che all’epoca fu mal consigliato, gli fu detto che riconoscere la bambina avrebbe nuociuto alla sua carriera, lui aveva solo vent’anni e non è stato in grado di opporsi.

I due si sono conosciuti solo nel 2007, quando Massimo la presentò in una delle sue trasmissioni. Padre e figlia hanno recuperato il loro rapporto ed insieme hanno affrontato la morte di Franca Sebastiani.

Cristiana ha una voce calda e potente come Massimo ed ha anche inciso un disco.

Conduce però una vita riservata, l’unica cosa certa è che ha reso nonno il grande artista.