Michelle Hunziker, la setta non è l’unico segreto che nascondeva | Spunta il provino “hot”

Michelle Hunziker è davvero una star italiana in tutto e per tutto. Ma anche lei cela qualche segreto che solo oggi ha avuto il coraggio di rivelare. Ci sono infatti novità riguardo il suo passato da adolescente.

C’era anni fa e c’è pure oggi, per Michelle Hunziker il tempo non sembra passare mai. Nata a Sorengo in Svizzera il 24 gennaio 1977, in carriera ha raggiunto davvero traguardi impressionanti da modella, attrice e soprattutto presentatrice; come non ricordare i vari cinepanettoni al fianco di Christian De Sica o la sit com televisiva “Love Bugs” e le conduzioni di programmi di rilievo nazionale quali – su tutti – “Zelig” e “Striscia la notizia”.

Nella sua vita ha avuto anche una serie di relazioni molto importanti. La prima, nel 1994, con Marco Predolin (questa storia d’amore fece molto discutere perché Michelle era ancora minorenne e c’era una differenza di età di 25 anni). La loro relazione dura poco, però; nel ’95 conosce Eros Ramazzotti dalla cui storia d’amore nasce una figlia (Aurora Sophie).

Si sposano il 24 aprile 1998 in un matrimonio che vede protagonista pure Tina Turner che canta alla cerimonia dei due un brano gospel. La loro storia non ha un lieto fine e termina con il divorzio nel 2009. Dal 2011 è legata sentimentalmente a Tomaso Trussardi, con cui fa due figlie: Sole (2013) e Celeste (2015).

Si sposano in mezzo a queste due annate molto speciali. Al di là del successo e dell’amore finalmente trovato, Michelle Hunziker non ha sempre avuto una vita semplice, a causa di una setta di cui ha fatto parte dal 2001 al 2006. E non è l’unico “segreto” che ha costellato sua vita.

Michelle Hunziker, provino “particolare” a 16 anni: il suo racconto

Una storia piena di successi, ma non sono mancati i momenti delicati nella vita di Michelle Hunziker. La stessa bellissima conduttrice televisiva ha voluto raccontare una vicenda accaduta in Svizzera quando lei aveva solamente 16 anni; una specie di provino “provocante” che sancisce l’inizio della sua carriera come modella.

Ha infatti spiegato che quando fece il casting per la pubblicità dell’intimo Roberta entrò nello studio e trovò centinaia di ragazze con pantaloni abbassati e di spalle; dal canto suo, lo ha vissuto come un vero e proprio trauma pensando – erroneamente – che si trovasse sul set di un film a luci rosse.

L’agenzia, per tranquillizzarla, gli spiegò che si trattava solo di un’ottima occasione professionale e che, in ogni caso, non l’avrebbe riconosciuta nessuno dato che non si sarebbe visto il volto.