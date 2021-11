Renato Zero: chi è il figlio e come ha fatto ad “averlo” | Roberto lo ha sempre protetto

Lo ha reso nonno di due nipoti, alle quali nel 2020 ha dedicato, all’interno di Zerosettanta – Volumedue, il brano La Mia Carezza

Forse solo i veri fan di Renato Zero lo sanno. Eppure, siamo pronti a giurare che anche qualcuno dei “sorcini” possa non sapere questo particolare. Il grande Renato ha un figlio. Vi sveliamo un po’ di cose inedite.

Il mito Renato Zero

Cantautore oggi 71enne. Pseudonimo di Renato Fiacchini. Istrionico, provocatore e trascinatore. Nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato 44 album, di cui 31 in studio, 8 live e 5 raccolte ufficiali. Si calcola abbia scritto più di 500 canzoni, molte delle quali inedite.

Insomma, Renato Zero è un mito, una vera e propria icona. Soprattutto nei primi anni della sua carriera si è caratterizzato per abbigliamenti e toni molto sui generis. Tra i suoi più grandi successi non possiamo non menzionare “Il Triangolo, “I migliori anni della nostra vita”, “Mi vendo”, “Come mi vorresti”.

Ma, dicevamo, forse non tutti sanno che Renato Zero ha un figlio.

Il figlio di Renato Zero

Gusto eccessivo e sopra le righe, dicevamo. Il suo modo di parlare, di cantare, i suoi vestiti sempre molto sgargianti hanno alimentato speculazioni sulla sua omosessualità, mai confermata dall’artista, che si è sempre reso ambiguo agli occhi del pubblico. Renato, sempre molto misterioso, ha giocato molto su questa ambiguità. Ricordiamo la sua relazione con Enrica Bonaccorti.

Proprio per questa sua tendenza a non mostrare molto il suo privato, non si conosce troppo dei suoi affetti. Ma sappiamo che nel 2003 ha adottato un figlio, Roberto Anselmi Fiacchini, che lo ha reso nonno di due nipoti, alle quali nel 2020 ha dedicato, all’interno di Zerosettanta – Volumedue, il brano La Mia Carezza.

Una bellissima storia, quella tra Renato Zero e il figlio adottivo, che ha perso i genitori quando era molto piccolo. Nel 1993, Roberto Anselmi Fiacchini ha iniziato a svolgere il lavoro di guardia del corpo del celebre cantante e da quel momento è subito nato un feeling forte con Renato. Nato nel 1973, Roberto Anselmi Fiacchini ha anche una turbolenta relazione con la donna che lo ha reso papà due volte. Dopo alcuni anni di litigi e denunce, però, i due sono tornati insieme e sembrano aver superato il periodo difficile.