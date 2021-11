Simona Ventura furiosa non le manda a dire: ” La condanna è doverosa..”

Simona Ventura punta forte il dito contro l’uomo che ha molestato Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv vittima di molestie.

La vicenda del tifoso della Fiorentina che, dopo la partita di sabato contro l’Empoli, ha molestato Greta Beccaglia, giornalista di Toscana Tv, toccandole il sedere e rivolgendole commenti offensivi, ha colpito tutta l’Italia.

La ragazza è immediatamente denunciato l’accaduto, con l’uomo che è stato in poco tempo identificato. Si tratta di un 45enne di Ancona, ristoratore, che ha provato anche a scusarsi pubblicamente in radio; ma ormai il danno è stato fatto. Per lui è arrivato il Daspo per 3 anni dallo stadio, come deciso dalla Procura di Firenze subito dopo aver analizzato i fatti.

Tante sono state le testimonianza di vicinanza nei confronti di Greta Beccaglia, soprattutto da parte di colleghe quali Ilaria D’Amico e Diletta Leotta.

Nel mezzo della vicenda si è inserita anche Simona Ventura, storica conduttrice di trasmissioni sportive, che attraverso i suoi social si è schierato ovviamente a favore della ragazza puntando anche il dito contro il network dell’emittente televisiva. “Dopo aver visto questo video, la solidarietà a Greta Beccaglia è doverosa. Come doverosa è la condanna a chi l’ha mandata così, da sola, a intervistare i tifosi furenti per una sconfitta cocente”, le parole della Ventura.

Giornalista molestata Empoli-Fiorentina, l’accusa di Simona Ventura

Simona Ventura ha proseguito accusando sempre con maggiore vigore l’emittente televisiva, finita al centro delle polemiche anche per il “Non te la prendere” pronunciato dal conduttore in studio: “Per carità, non vuole essere una scusa, la violenza va condannata in tutte le sue forme, ma sarebbe stato opportuno da parte del network, difendere la collega in una situazione che avrebbe potuto diventare pericolosa. Mi piaci Greta, la tua forza, la tua voglia di non abbassare a testa, il coraggio di non lasciare perdere, questa volta”.

La conduttrice ha poi concluso con un messaggio rivolto a Greta Beccaglia: “Ti auguro davvero di raggiungere il tuo sogno di diventare giornalista. Con questa grinta ce la farai. Ben vengano le condanne da parte di tutte le donne del nostro mondo. L’unione (finalmente) fa la forza. le ipocrisie, questa volta, lasciamole perdere”.