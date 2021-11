Vittorio Sgarbi, il dramma del cancro e le cure ritardate dalla pandemia | Non è ancora finita

Non è riuscito ancora a uscirne. Le cure sono rallentate dall’emergenza che gli ospedali hanno dovuto affrontare per via del virus. Come sta Vittorio Sgarbi

In questi lunghi e difficili mesi di pandemia da Covid-19 a volte ha assunto posizioni quasi negazioniste. Inneggiando alla libertà e portando avanti i soliti argomenti sulla dittatura sanitaria è stato uno dei più strenui oppositori dell’uso della mascherina. E, tra le motivazioni addotte per il mancato utilizzo della stessa, una vicenda molto personale. Ma se le posizioni di Vittorio Sgarbi a volte sono volutamente provocatorie, quasi macchiettistiche, i motivi rivelati dal critico d’arte sono molto seri.

Vittorio Sgarbi: la cultura e la tv

Famoso per le sue sfuriate in televisione. A partire dagli anni ’90. Ricorderete la sua rissa, davanti a Giuliano Ferrara, con Roberto D’Agostino. Bicchieri d’acqua addosso e schiaffi. Negli anni ha continuato. Celebri le sue serie infinite ripetute con “capra” o con “pagato”. Oppure quando ha reso famoso ai più Geminello Alvi.

Ma Vittorio Sgarbi è un fine intellettuale. Critico d’arte tra i più apprezzati al mondo, con decine di pubblicazioni. È stato più volte membro del Parlamento e di diverse amministrazioni comunali, tra le quali quella di Milano.

I suoi “Sgarbi Quotidiani” erano uno spasso e solletico per il cervello in televisione.

La malattia

Negli ultimi mesi, però, Vittorio Sgarbi ha reso noto di essere gravemente malato. Lo ha fatto a modo suo. Con aggressività. Combattendo. Nella fattispecie, portando avanti le sue idee libertarie contro le restrizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus.

Si può condividere o meno. Di certo non può che andare l’umana solidarietà per il male che il critico d’arte sta affrontando. Sgarbi, infatti, combatte con il cancro ai testicoli. Complice anche la pandemia non è riuscito ancora a uscirne. Come sappiamo, molte delle “altre” cure sono state rallentate dall’emergenza che gli ospedali hanno dovuto affrontare per via del virus.

Forse anche per questo, Vittorio Sgarbi usa toni così sferzanti contro il Covid, considerandolo a volte sopravvalutato. Ma finché mantiene la sua combattività in televisione, noi sappiamo che il 69enne critico d’arte ha anche voglia di lottare contro la malattia.