Amadeus, non riesce più a nascondere l’amore per un’altra donna: tradito dai social

Il noto conduttore Amadeus torna al centro dell’attenzione dopo che sul web sono spuntate foto e notizie della sua amata… Vediamo chi è Alice.

Amedeo Umberto Rita Sebastiani, o più semplicemente Amadeus, è nato a Ravenna il 4 Settembre 1962. E’ un noto conduttore radiofonico e televisivo inoltre grande showman e DJ.

Esordisce negli anni ’80 con Radio Deejay dove lavorerà fino al 1994, insieme ad amici di lunga data come Fiorello, Jovanotti e Marco Baldini.

Negli anni successivi inizia a lavorare nello studio di Radio Capital Music Network, conducendo programmi al fianco di Luca Laurenti, Digei Angelo, Stefano Tacconi e Gerry Scotti.

Lascia la radio per dedicarsi alla tv. Questo divorzio, però, ha vita breve infatti nel 2008 torna come protagonista negli studi di RTL 102.5 fino al 2017.

A partire dalla fine degli anni ’90 conduce programmi di intrattenimento e quiz televisivi, riscuotendo anche un buon successo e nel 2020 viene scelto per condurre il Festival di Sanremo.

Tra le varie esperienze televisive troviamo programmi come Mezzogiorno in famiglia, I soliti ignoti e Reazione a catena.

Dal 1993 al 2007 è stato sposato con Marisa Di Martino, con cui ha avuto la sua prima figlia e dal 2003 ha una relazione con la ballerina Giovanna Civitillo dalla quale ha avuto il suo secondogenito José Alberto.

Chi è Alice

E’ un rapporto che va avanti dal 1997. Tra i due è stato amore a prima vista soprattutto per Amadeus che ne ha perso completamente la testa.

Chi è questa Alice? di chi stiamo parlando?

Non poteva che essere l’amata primogenita di Amadeus, Alice Sebastiana.

I due, nonostante il lavoro impegnativo del padre, riescono a passare molto tempo insieme. Questo accade spesso e volentieri insieme a Giovanna Civitillo e José Alberto, il fratello, proprio come una vera famiglia. Tanti sono gli scatti che Amadeus posta sul suo profilo Instagram accanto ad Alice che da come possiamo notare non perdono occasione per divertirsi e viaggiare insieme.

Classe 1997, si è laureata in Fashion Business presso il prestigioso Istituto Maragoni di Milano, cosa che fa presagire un futuro nel mondo della moda. In quell’occasione Alice fa un ringraziamento speciale sui social che commuove tutti: “Non solo avete capito la mia passione, ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Vi sarò eternamente grata”.

Anche se con madri diverse, Alice e José Alberto, hanno un rapporto fantastico, che nonostante la differenza di età di 11 anni, sono molto legati tra di loro.